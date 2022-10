PSG féminine : retour d'Hamaroui dans le groupe pour affronter Chelsea

Une première étape importante pour Kheira Hamraoui. Après avoir réintégré l'effectif professionnel le 21 septembre dernier , la milieu de terrain de 32 ans figure dans le groupe qui affronte Chelsea, jeudi soir, au stade Jean-Bouin, en Ligue des champions. "Elle est dans le groupe, a sobrement indiqué l’entraîneur Gérard Prêcheur lors du traditionnel point presse d'avant-match.

"Elle n’y serait pas si ça ne s’était pas bien passé. Ça s’est bien passé. Elle est considérée comme toutes les autres joueuses. Elle ne mérite pas moins d’attention mais elle ne mérite pas plus d’attention que les autres."

Kheira Hamraoui, victime d'une violente agression en novembre 2021 a été durant un temps écarté du groupe professionnel, après une vive altercation à l'entraînement avec une de ses coéquipières, Sandy Baltimore, en avril dernier. Finalement inscrite dans la liste des joueuses pour participer à la Ligue des champions, l'internationale française est présente pour la première fois cette saison dans le groupe.

Un climat plus apaisé

La section féminine, qui a défrayé la chronique avec cette affaire, a retrouvé depuis quelque semaines un peu de tranquillité, pour le plus grand plaisir de son entraîneur. "Cela fait du bien, honnêtement, ce serait hypocrite de dire le contraire", confie Gérard Prêcheur.

"Il y a plus de sérénité. C'est vrai que c'est particulier, mais avec le groupe, le staff on a formé, non pas une bulle, mais plutôt une communauté, pour partager les mêmes objectifs, les mêmes intérêts, on se protège, et c'est indispensable, de tout ce qui peut être les attaques ou les difficultés extérieures."

Chelsea, un gros morceau pour débuter

Un calme retrouvé au meilleur des moments pour le PSG qui va affronter les championne d'Angleterre en titre, Chelsea. "C'est un bel adversaire, au même titre que le Barça, Wolfsburg ou d'autres", a-t-il jugé. "On a une telle répétition de match, que je préfère voire match après match, c'est difficile de se projeter, il faut prendre ses matches au présent. Chelsea, c'est des heures et des heures d'analyse, de réflexion sur nos forces et leurs forces. Mais oui, le PSG doit montrer quelles sont ses forces sur la scène européenne."

L'entraîneur du PSG Gérard Prêcheur et la défenseure Sakina Karchaoui étaient présents lors du point presse, au stade Jean-Bouin. © Radio France - Julien Froment

"Les clubs anglais progressent, nous aussi on progresse, même si on attend un coup de pouce de la Fédération française de football", analyse malicieusement la défenseur Sakina Karchaoui. "On sait qu'en Ligue des champions, on tombe sur des grosses équipes, Chelsea en est une, on est déterminés à commencer le match et à le gagner."

Si le coach et les joueuses regrettent que le match se tiennent sur la pelouse synthétique de Jean-Bouin - "c'est traumatisant pour le corps le synthétique, on se doit de jouer sur des terrains adaptés, on espère qu'on pourra jouer sur des terrains adaptés à l'avenir", regrette Karchaoui, les Parisiennes évolueront devant 6000 spectateurs, dont 800 ultras.