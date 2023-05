PSG féminines : Bachmann prolonge jusqu'en 2025

C'est une des taulières de l'équipe qui poursuit l'aventure. L'attaquante internationale suisse Ramona Bachmann, portera les couleurs parisiennes deux saisons supplémentaires, indique le club. Arrivé en 2020 en provenance de Chelsea, la joueuse de 32 ans a disputé 83 matches pour 19 buts inscrits avec le club de la capitale.

Diani et Fazer aussi en fin de contrat

D'autres joueuses sont aussi en fin de contrat et non des moindres, puisqu'il s'agit de la meilleure joueuse de la D1 Arkema Kadidiatou Diani, et de la jeune espoir Laurina Fazer. Le club travaille actuellement pour prolonger ses deux joueuses.