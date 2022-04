PSG Féminines : Les problèmes ? "Notre collectif est plus fort que tout ça" assure Sakina Karchaoui

A l'avant-veille d'une demi-finale de Ligue des Champions entre les équipes féminines du Paris Saint-Germain et de l'Olympique lyonnais, Pia Clemens et Bruno Salomon sont allés à la rencontre de Sakina Karchaoui, la latérale gauche du club parisien, pour 100% PSG le Mag.

La rencontre se déroule dans un salon du Parc des Princes. Derrière une baie vitrée, le stade vide resplendit sous le soleil de printemps. Deux jardiniers s'activent sur la pelouse et les journalistes de différents médias venus interviewer d'autres joueuses se saluent, un café et des gourmandises à la main. Kadidiatou Diani et Elisa de Almeida passent une tête. Mais cet après-midi, c'est Sakina Karchaoui, la latérale gauche du PSG, que Bruno Salomon et Pia Clemens sont venus interviewer. Arrivée cet été au club en provenance de Lyon après avoir joué huit saisons à Montpellier, la native des Bouches du Rhône s'installe, tout sourire. Les micros ne sont pas encore allumés que la conversation s'engage déjà. C'est que dimanche à 17h, les Féminines du PSG joueront un match capital : une demi-finale de Ligue des Champions contre leurs rivales lyonnaises.

Le lendemain du quart de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern au Parc des Princes, Eric Rabesandratana [ancien défenseur central du PSG] a estimé que la meilleure sur le terrain, ça avait été vous. Que vous aviez eu le meilleur état d'esprit. Que vous n'aviez rien lâché. Que vous aviez montré l'exemple aux autres. Reconnaissez-vous votre match dans ses propos ? "Quand on l'entend... ça confirme un peu ! C'est vrai que c'était un match très important et je voulais absolument cette qualification pour aller en demi-finale. Et je pense que l'état d'esprit était là pour tout le monde. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de très, très déterminé quand je veux quelque chose. Si ça s'est ressenti, tant mieux. Il y avait d'autres filles aussi dans cet état d'esprit, donc c'était top."

Ce soir-là, au Parc des Princes, le record de fréquentation pour un match de football féminin en France a été battu. Comment avez-vous vécu cette soirée incroyable, de l'intérieur ? "À vrai dire, on attendait toutes ce match parce qu'on savait qu'il allait y avoir du monde. Et quand les supporters sont là, surtout les ultras, qui nous transmettent leur force par leurs cris, par leurs encouragements, on veut encore plus être performantes sur le terrain et c'est ce qu'on a fait aussi sur le terrain. Donc cette soirée a été incroyable."

Quel âge aviez-vous quand vous vous êtes retrouvée pour la première fois avec un ballon dans les pieds ? "Cette question revient souvent et c'est toujours compliqué d'y répondre. Je dirais que j'avais peut-être cinq ou six ans ?"

Votre entourage a-t-il tout de suite senti que vous aviez un feeling avec le ballon qui était différent ? "Ah oui, surtout ma mère ! Quand je revenais avec des affaires sales, les baskets sales, elle se posait des questions. Mais non, elle savait très bien que j'aimais le foot. On jouait tout le temps avec les jeunes du quartier en bas de la maison, et elle me voyait souvent par la fenêtre. Donc elle savait que j'avais cet amour pour le football dès cet âge-là."

A quel moment de votre parcours avez-vous su que votre poste serait celui de latérale gauche ? "Ca n'a jamais été défini, parce que je peux aussi jouer plus haut sur le terrain. Mais c'est vrai que depuis que j'ai vu que je pouvais intégrer un poste de latérale gauche en Equipe de France, je me suis dit : "Bon, je pense qu'il faut se fixer aussi un poste". Donc c'est arrivé tard, parce que j'ai joué au poste de latérale quand je suis arrivée en pro. Donc je dirais que j'avais 21 ou 22 ans."

Aimez-vous ce poste, aujourd'hui, ou avez-vous parfois des envies de changement ? "J'aime beaucoup jouer milieu gauche. Les entraîneurs le savent. À Montpellier, j'ai beaucoup joué à ce poste, surtout la dernière année où j'ai pratiquement joué exclusivement au milieu. À Lyon aussi, j'ai alterné. Mais à Paris, c'est vrai que cette année, je suis restée vraiment à ce poste fixe de latérale gauche et c'est un poste que j'affectionne. Parce que je retrouve toutes mes qualités à ce poste-là, que ce soit défensivement et offensivement. Donc oui, j'aime ce poste."

Vous avez grandi à Miramas, juste à côté de Marseille. Vous avez joué huit saisons à Montpellier, et une saison à l'Olympique lyonnais, avec les meilleures ennemies des Parisiennes. Est-ce qu'on peut dire que rien, dans votre parcours, ne vous prédestinait à jouer à Paris ? "Franchement, c'est vrai, c'est vrai. Ni à Lyon, d'ailleurs !"

Mais quand on grandit à Miramas, le premier club auquel on pense, c'est quand même l’Olympique de Marseille, non ? "Oui, oui, bien sûr. Je suis marseillaise, les gens le savent. Mais dans le foot féminin, Marseille, ça n'a rien à voir avec le PSG. Donc je pars du principe que je dois évoluer pour atteindre mes objectifs. C'est ce que j'ai fait en arrivant au Paris Saint-Germain."

Comment s'est passée votre signature au PSG ? "Franchement, c'était une journée magnifique. Il y avait mon frère, ma sœur et mes parents."

Ils ne vous ont pas déshéritée parce que vous signiez à Paris ? (Elle rit) "Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et même, quand je suis rentrée chez moi, il y en a plein qui m'ont dit : "Tu me passeras ton maillot !". Je n'aurais jamais pensé que ces gens-là... Donc ça va ! Et franchement, quand j'ai signé, c'est un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire parce que ça a vraiment été une très belle journée, et qu'on a finie avec une signature. Donc ça a été top."

Sur votre compte Instagram, une supportrice et très bonne connaisseuse des Féminines du PSG [@bernie0057] a écrit le message suivant : "Rarement vu une joueuse s'adapter aussi vite. L'impression que le PSG et Sakina Karchaoui étaient faits pour être ensemble". Ce message vous parle-t-il ? "Totalement. Je la rejoins à 100%. J'ai été titulaire à Lyon et quand je suis arrivée au PSG, je me suis demandé comment j'allais m'adapter au PSG."

Surtout que vous remplaciez notre latérale gauche Perle Morroni, une joueuse que les supporters adoraient et qui, elle, est partie à Lyon. "Oui, et j'ai joué avec Perle à Montpellier quand on était jeunes, donc je la connais très bien. Et c'est vrai que je m'étais très vite adaptée à Lyon et je me suis dit : "Bon, je pense qu'au PSG, ça peut aller". Et franchement, mon intégration s'est faite vraiment immédiatement. J'ai ressenti la confiance de tout le monde et surtout des supporters. Donc quand tu as les supporters qui t'affectionnent, ça te pousse à être performante pour ces gens-là."

Qu'avez-vous trouvé à Paris qui vous a plu, et qui vous a permis de vous développer et de vous intégrer aussi rapidement ? "Je connaissais beaucoup de joueuses, avec qui j'ai joué en Equipe de France A ou même en jeunes. Je parle français, ce qui est toujours bon à prendre ! Et puis, tu arrives aussi à une maturité d'équipe. On a presque toutes à peu près le même âge. On se connaît toutes. Et puis chacune te donne cette confiance-là aussi... Tu ressens que tu es importante et c'est de là que vient l'épanouissement. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que je suis performante aujourd'hui, et j'en suis très contente."

La défense des Féminines du PSG a été très remaniée cet été. Comment le ciment a-t-il pris entre vous ? "Déjà, notre défense est la meilleure de France. On ne se prend pas beaucoup de buts. C'est quand même le but d'une défense ! Et je pense que le feeling est venu directement. Moi, j'ai plus Pau [Paulina Dudek, défenseure centrale] à ma droite. Mais il y a aussi Amanda [Ilestedt] et Ashley [Lawrence]. Et je pense qu'on est toutes complémentaires les unes des autres. Et on s'entend super bien. Mais moi, j'ai surtout Pau. Je m'entends très, très bien avec elle. C'est une guerrière. J'adore ça. Elle a la même détermination que moi, donc ça ne peut que matcher. Mais franchement, on ne s'est même pas posé de questions. On a joué ensemble et ça a marché direct."

Justement, avec lesquelles de vos coéquipières partiriez-vous à la guerre ? Qui sont vos piliers dans l'équipe ? "Sur le terrain, c'est un peu mon bras droit donc je choisirais Pau."

A l'intersaison, les matchs amicaux ont été très compliqués. Vous preniez but sur but. Et dès le premier match de championnat, votre défense est devenue un coffre-fort. D'où est venu le déclic ? "Vous n'êtes pas les premiers à me dire ça. Il y en a beaucoup qui m'ont dit : "Mais Sakina, vous prenez tellement de buts, comment vous allez faire ?" Je répondais : "Tranquille... C'est la préparation, tranquille !" En fait, le coach a énormément changé aussi. Il mettait des filles pour voir comment on pouvait jouer, il essayait de créer des automatismes. Il était nouveau aussi dans l'équipe. En plus, il venait du football masculin donc il ne nous connaissait pas. Donc, il fallait aussi qu'il se fasse sa propre idée. Qu'il connaisse les qualités de chaque joueuse. Et je pense qu'il a très, très bien fait parce qu'en arrivant au premier match de championnat contre Fleury, verrou, et on met cinq buts ! Donc c'était le match parfait."

Cette saison n'a pas été un long fleuve tranquille pour les Féminines du PSG. Il y a eu des crises inattendues. Aujourd'hui, vous êtes à quelques jours de jouer une demi-finale de Ligue des champions. Collectivement, comment faites-vous pour que le groupe soit prêt mentalement et qu'il n'y ait pas de fissures dans l'édifice ? "On n'est pas dans un déni. On sait très bien qu'il y a, ou plutôt qu'il y avait des problèmes. Mais je pense que le collectif est plus fort que tout ça. Donc quand on est solides entre nous, qu'on connaît toutes nos objectifs et qu'on va dans la même direction, il n'y a rien autour qui peut venir nous titiller. On sait très bien que là, il y a un match important à jouer et tout le monde est déterminé, vraiment, et a cette envie d'aller "choper" cette place en finale. Donc on va essayer de le faire."

Vu de l'extérieur, on se dit que vous êtes des extra-terrestres. Comment faites-vous pour gérer cette pression ? Encore ce week-end contre Issy, vous avez inscrit cinq buts en une seule mi-temps ! "Après, c'est vrai que ce qu'on entend de l'extérieur ne reflète pas tout le temps ce qui se passe. Il faut aussi le dire. Mais franchement, au niveau du groupe, il n'y a pas de soucis. Dans un vestiaire, il y en a qui vont s'aimer, d'autres qui ne vont pas s'aimer. Le football, c'est comme ça. Et ça a été comme ça partout, et ça sera toujours comme ça, même dans le monde du travail ! Donc c'est comme ça. Et puis on a tellement toutes le même objectif, on a tellement envie d'aller gagner cette Champions League qu'on s'en donne toutes les moyens, et on va y aller coûte que coûte."

Lors de votre dernière confrontation contre Lyon, vous avez gagné 3-0. Au match précédent, qui s'était joué quelques jours après la garde à vue d'Aminata Diallo, vous aviez perdu 6-1. Selon vous, laquelle des deux équipes a un ascendant psychologique avant vos retrouvailles de ce week-end ? Sachant que la saison dernière, c'est Paris qui avait éliminé les Lyonnaises, dont tu faisais alors partie, de la Ligue des Champions ! (Elle rit) "Je ne sais même plus où me mettre, moi ! Pour l'année dernière en Ligue des Champions, j'ai quand même la vengeance dans ma tête. Ça sera contre la mauvaise équipe, mais bon ! (Rires) Non, franchement, pour moi, il n'y a pas d'avantage psychologique. Pour moi, ce n'est pas du tout ça. Il y a une rivalité saine entre Lyon et nous, donc sur ce plan-là, il n'y a pas de soucis. Le 6-1 [défaite contre Lyon en novembre dernier], pour moi, c'est un match à oublier parce qu'il y a eu les circonstances qui ont fait que ce n'était pas nous. Clairement. Pour le 3-0 [victoire de Paris en Coupe de France], je pense que c'était vraiment notre équipe. On était soudées entre nous, on a créé le pressing quand il le fallait. Donc quand il n'y a pas de problèmes, tout roule sur le terrain et on espère le meilleur résultat contre Lyon cette semaine."

Quelle sera la clef de votre rencontre de dimanche contre l'Olympique lyonnais ? "Dans l'envie, je pense. L'envie et la combativité. Si on a ces deux ingrédients-là, je ne me fais même pas de souci. Mais il faut qu'on soit combatives. Ça va être un match physique avec des duels. Il faudra faire des courses, il ne faudra pas gérer nos efforts. Si tu mets tout ça dans le plat, je pense que ça sera top."

Est-ce un avantage de recevoir au match retour, avec un Parc des Princes qui va osciller entre 30 000 et 40 000 spectateurs ? "C'est toujours bien de recevoir s'il y a une qualification au bout. Mais tout le monde préfère aller à l'extérieur d'abord. C'est surprenant parce que moi, j'aurais aimé qu'on commence chez nous. Parce que le premier match est quand même déterminant pour la suite. Donc on verra. De toute façon, on sera obligées d'aller gagner à Lyon pour revenir au Parc et pouvoir avoir une qualification au bout. On l'espère. Du fond du cœur."

Dans un communiqué diffusé mardi, le Collectif Ultras Paris a sonné la mobilisation générale pour que tous les ultras viennent soutenir Les Féminines du PSG au Parc des Princes le 30 avril, pour la demi-finale retour contre Lyon. Ça vous fait plaisir ? "Totalement. En parlant de foot, les supporters s'en sont quand même les premiers à venir nous supporter, nous pousser. Un public comme le public parisien, je n'en ai jamais eu comme ça avant. A Montpellier ou à Lyon, il y a jamais eu un public comme ça, qui chante avec amour, qui veut absolument qu'on gagne et qui nous pousse vraiment dans les dernières secondes du match. C'est ce qui s'est passé au match retour contre le Bayern et franchement, c'est l'occasion pour moi de les remercier. Vraiment, c'est très gentil de leur part. J'espère qu'ils vont nous suivre encore et encore, et on fera le nécessaire sur le terrain pour être performantes et leur donner tout ce plaisir-là."

En parlant d'amour des supporters, beaucoup de gens vous complimentent sur votre physique avant de parler de votre football. Ça vous agace ou ça vous fait plaisir ? "Ils parlent aussi de mon football, donc ça va. En fait, je m'en fous un peu. Moi, je suis là pour le foot. Chacun a ses goûts, c'est comme ça. Ça ne sert à rien de parler de physique. C'est bien tant que c'est positif mais voilà, ni plus ni moins."

On sent quand même un engouement autour de vous, y compris quand le Paris Saint-Germain se déplace, avec des petites filles qui veulent se prendre en photo avec vous, ou qui vous demandent un autographe. C'est gratifiant ? "Franchement, c'est plaisant, surtout venant de petites filles et de petits garçons qui te disent : "Je t'aime, je veux être comme toi, t'es la meilleure des grandes sœurs !" Tu es contente, parce que tu te dis que tu donnes quand même un bon exemple. Et voilà, tant qu'on peut transmettre cet exemple-là, si tu ne transmets que du positif, tant mieux. Donc moi, je suis contente que les petites soient comme ça. J'aurais aimé avoir des modèles filles aussi quand j'étais jeune, aller voir des matchs de filles. Ce qui n'a pas été le cas parce qu'il y n'y avait pas beaucoup de médiatisation."

Quels mots choisiriez-vous pour résumer votre personnalité ? "Déterminée, calme et souriante."

Ce week-end, quand vous arriverez au Groupama Stadium, quelle musique écouterez-vous dans votre casque ? "Je ne mets pas toujours de la musique dans mes oreilles. Non, je vais rester dans ma bulle et parler au téléphone. J'aime bien parler au téléphone avant les matchs. Avec ma famille, mes copines. C'est vrai que c'est bizarre ! Mais vite fait, avant de rentrer dans le vestiaire, je parle avec eux. Après, je vais m'échauffer. Et si j'écoute de la musique, c'est du Rohff..."