PSG Féminines - "Je remercie Dieu de m'avoir donné l'opportunité de jouer au PSG", confie Paulina Dudek

Le nouveau coach des Féminines du PSG, Gérard Prêcheur, ne tarit pas d'éloges à son égard, tout comme ses coéquipières et les supporters du club, qui voient en elle une véritable "guerrière". Arrivée à Paris à l'hiver 2018, la défenseure centrale Paulina Dudek, alors âgée de 21 ans, a depuis connu une progression fulgurante qui a fait d'elle l'un des piliers de l'équipe actuelle.

A la veille du premier match de Ligue des Champions de la saison pour les Féminines du Paris Saint-Germain, elle a pris le temps de répondre aux questions de Pia Clemens pour 100% PSG le Mag. Rencontre en français dans le texte avec une joueuse dont le charisme sur le terrain fait l'unanimité.

Paulina Dudek et Pia Clemens au centre d'entraînement des Féminines du PSG, à Bougival © Radio France - Nicolas Mathias

Paulina, quand tu arrives au PSG à l’hiver 2018, tu as 21 ans. Tu joues dans le meilleur club de Pologne. Raconte-nous comment tu as vécu ta signature au PSG et ce changement de vie, à l’époque ? J'étais au camp [d'entraînement]. On était en phase de préparation avec mon ancien club, en Pologne. Franchement, j'ai eu moins d'une semaine pour prendre la décision qui allait changer toute ma vie. Une semaine après, j'étais à Paris parce que je savais que c'était un des meilleurs clubs en Europe. C'est pour ça que c'était simple pour moi de prendre la décision. Même si bien sûr, je savais que j'allais vivre plus loin de ma famille et de mes amis. De ce côté-là, c'était plus dur, oui.

En arrivant, tu changes de pays, mais tu changes aussi de poste parce qu'en Pologne tu jouais milieu de terrain. Qui, dans ton histoire, a décidé de te faire jouer en défense centrale ? C'est mon ancien coach de l'équipe nationale. Il a décidé ça juste un ou deux mois avant mon arrivée à Paris. Donc ce n'était pas beaucoup. Mais après, une fois à Paris, j'ai eu la possibilité de regarder jouer Irene Paredes ou la Brésilienne Erika à ce poste. Après, bien sûr, j'ai beaucoup parlé avec l'entraîneur de la manière de jouer en défense centrale. Donc c'était plus facile, après. Et puis au milieu de terrain, il y a quelques attitudes que tu peux utiliser en défense centrale. Donc ce n'était pas vraiment une grosse différence. Mais après, tu dois bien sûr répéter les mouvements, toutes les choses dont tu as besoin pour jouer à ce poste.

Tu es donc une défenseure centrale avec une bonne vision du jeu, puisque tu as une formation de milieu ? Oui, oui, je pense. Je sais que c'est mon point fort. Jouer le ballon plus fort pour casser les lignes. Je sais que je peux le faire parce que je le faisais déjà quand je jouais au poste de milieu de terrain.

Tu as évolué plusieurs saisons aux côtés d’Irene Paredes en défense centrale, est-ce que tu dirais qu’elle a joué un rôle dans ton incroyable progression ? Oui, à 100%. Et peut-être qu'elle ne le sait pas, mais pour moi c'est normal. Parce que quand tu joues quelques saisons à côté d'une joueuse comme Irene, c'est normal que tu progresses parce que tu es toujours en contact. Tu parles sur le terrain et en dehors. Je pense que notre connexion en dehors du terrain m'a aussi permis de progresser à ce poste. Donc je suis sûre à 100% qu'elle m'a aidée à progresser.

Aujourd'hui au PSG, c'est toi la référence en défense centrale. Dirais-tu que tu joues avec tes coéquipières actuelles le rôle qu'Irene a joué avec toi ? Bon... Je sais que je suis une joueuse totalement différente par rapport à celle que j'étais il y a trois ans. Mais je peux aussi dire qu'en ce moment, je joue avec une grande défenseure centrale, parce qu'Amanda Ilestedt a beaucoup d'expérience et je pense que j'apprends toujours d'elle. En fait, on apprend l'une de l'autre. Donc, bien sûr que je sens que je suis plus pour mon équipe sur le terrain, et à l'extérieur. Et j'espère que pour les joueuses moins expérimentées, elles peuvent apprendre de moi. Mais en ce moment, je joue avec Amanda ou Elisa [de Almeida], qui joue aussi en équipe nationale, et qui a aussi beaucoup d'expérience. Donc je pense qu'on est au même niveau, et on doit se battre pour nos positions sur le terrain.

Avant de venir t'interviewer, j'ai passé un coup de fil à Bruno Hermant, spécialiste du foot féminin pour Culture PSG. Je lui ai demandé de me dresser ton portrait. Il m'a dit que tu étais à la fois "puissante et rapide" et surtout avec un "incroyable leadership". Il m'a même dit que tu faisais partie de son Top 3 des meilleures joueuses de l'histoire du PSG, notamment parce que tu as un "charisme incroyable" sur le terrain. Est ce que ça te convient, comme portrait ? [Elle rit] Je suis vraiment contente d'entendre ça, mais c'est aussi difficile de dire "Oui oui, bien sûr !", parce que ce n'est pas moi ! Mais j'ai appris que parfois, c'est bien de se dire : "Ok, peut-être que si quelqu'un comme lui le dit, c'est un peu vrai". Donc je valide ! [Rires] Mais ma réponse, c'est que c'est vrai que chaque année, je fais tout pour être dans le Top 3. Mais si j'en fais réellement partie, je n'en suis pas sûre.

Quelles sont tes plus grandes qualités sur le terrain ? Je dirais que c'est la passe qui casse les lignes. Après, c'est plus facile pour nos milieux de terrain ou pour nos nos attaquantes d'être plus proches des buts de l'adversaire. Donc je voudrais dire ça. Mais bien sûr, je connais aussi les choses que je dois améliorer. Par exemple ma vitesse, et puis toujours juste défendre sur les adversaires.

Quand j'ai interviewé Sakina Karchaoui et Elisa de Almeida, je leur ai demandé avec quelle coéquipière elles pourraient partir à la guerre. Les deux m'ont tout de suite répondu : "Pau". Pourquoi, à ton avis ? Peut être parce qu'elles pourraient se sentir un peu plus en sécurité ? Ce qui est sûr, ce que je sens, c'est que quand je joue pour le club ou pour l'équipe nationale, les gens sont vraiment importants. Pour moi, c'est presque la même chose que la guerre ! Donc quand je me donne à 100%, c'est bien sûr pour moi même, mais encore plus pour mes coéquipières. Donc peut être que c'est pour ça qu'elles se sentent en sécurité ?

La saison dernière, tu as prolongé le 2 novembre. Trois jours après, Kheira Hamraoui était agressée. Depuis, on sait tous que votre groupe est passé par des moments très difficiles. Et aujourd'hui, vous repartez sur une page quasiment blanche. Dans le fond de ton cœur, t'est-il arrivé certains jours de regretter d'avoir prolongé ? Et comment as-tu fait, toi, pour réussir à rester focus sur le football ? En un mot ? Professionnalisme. Bien sûr, c'était dur de ne pas penser à ce sujet. Bien sûr. Mais à un moment, je me suis dit : "Reste juste focus sur ce que tu peux changer". Et la seule chose que je pouvais changer, c'était mon comportement sur le terrain. Après, je restais juste focus, et c'est chaque fois ce que je me rappelais dans ma tête. Bien sûr, j'ai dû travailler là-dessus parce que si j'arrêtais, peut-être que je pouvais commencer à penser à cette histoire. Mais je pense que je l'ai bien fait. Je suis restée focus. Et je n'ai jamais regretté d'avoir prolongé. Non, non, jamais. Parce que moi, j'ai toujours pensé qu'avec les joueuses et l'entraîneur qu'on avait, on pouvait gagner tous les titres. Et c'était comme ça. Donc je n'ai jamais regretté.

Parlons de ce début de saison. Nouveau coach, nouvelles joueuses, nouvelle direction sportive. Parmi toutes ces arrivées qui ont eu lieu cet été, laquelle t'a fait le plus plaisir ? Après la saison qu'on a vécue, je savais qu'on avait besoin de quelque chose de nouveau. Et après tous ces changements, les nouvelles joueuses, le nouveau staff, Sabrina [Delannoy, la directrice sportive adjointe] et Angelo [Castellazzi, le directeur sportif], j'ai pu voir qu'on allait exactement au point où on voulait aller. Et c'est bien. Je pense que toutes les joueuses, pas juste moi, sont vraiment confortables avec ce qui s'est passé. On a fait une bonne préparation, on se comprend de mieux en mieux avec les joueuses et avec le staff. Il y a une bonne ambiance entre nous. Donc je pense qu'honnêtement, on a tous les ingrédients qui nous permettraient de faire de grandes choses.

Quelle a été ta réaction quand tu as su que c'était Gérard Prêcheur qui allait vous entraîner ? Tu le connaissais ? Non, pas du tout, pas du tout ! Mais bien sûr, quand je l'ai appris, j'ai parlé aux joueuses qui le connaissaient. Et je n'ai reçu que des informations positives, donc j'étais vraiment contente. J'étais vraiment contente parce que comme on joue au PSG, on veut tous le meilleur. Parce que c'est comme ça. Maintenant, on progresse comme équipe, sur le terrain, et ça, c'est le plus important.

Comment décrirais-tu le projet de jeu sur le terrain cette saison ? C'est vraiment clair pour nous. Quand on a reçu l'information que Marie-Antoinette [Katoto] s'était blessée, on a tout de suite su que les autres joueuses de l'équipe devraient prendre leurs responsabilités pour marquer plus de buts. Quel que soit leur poste. Même moi, quand on a un coup franc, un corner, j'ai besoin d'aider l'équipe parce que notre meilleure buteuse est blessée. C'est comme ça, quand tu veux être une grande équipe. On partage la responsabilité de marquer des buts entre les onze joueuses, et même plus.

Comment décrirais-tu l'ambiance dans les séances de travail ? On sait quand on doit être sérieuses et quand on peut sourire un peu. C'est un équilibre. C'est bien d'avoir ça aussi, mais c'est vrai qu'on est vraiment sérieuses et concentrées quand le coach parle. C'est le plus important. On doit savoir ce qu'il attend de nous. Parce qu'après, pendant la match, on n'a pas beaucoup de temps pour changer quelque chose. Donc c'est vrai qu'on reste concentrées sur le terrain mais quelquefois, il y des moments où on peut sourire ensemble, et c'est bien aussi.

Le coach vous parle-t-il beaucoup ? Oui, oui, oui. On a beaucoup, beaucoup de tactique. C'est bien parce que chaque match, ça peut être une tactique différente. Après, on se prépare pour nos prochaines adversaires. Quelques fois, l'adversaire est totalement différent. Donc chaque semaine, on a une tactique un peu différente.

Avec Sakina, Amanda et Ashley, avez-vous une défense de fer ? Peut-être une des meilleures d'Europe ? Je pense que on est dans le Top 5. Oui, c'est vrai. Mais pour la première place, je pense que tu dois travailler chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque entraînement pour le prouver. Donc je ne voudrais pas dire qu'on est premières parce qu'après, ce sont les résultats qui vont te dire si on est les meilleures ou pas. Donc je préfère attendre. Mais je suis sûre qu'on a des joueuses qui peuvent constituer la meilleure défense.

Il y a eu beaucoup de changements cet été. Vois-tu cette saison comme une année de transition vers un projet à long terme ou penses-tu que dès cette année, vous pouvez gagner un ou plusieurs titres ? Je sens que c'est un projet à plus long terme. Mais en même temps - c'est peut-être bizarre -, je pense que on a déjà les joueuses, l'équipe, le staff... on a tout pour faire notre meilleure saison cette année. Sur chaque poste, on a la joueuse qui peut être la meilleure. On a le meilleure staff, le meilleur staff médical... Donc je crois que cette saison, on peut tout gagner.

Si vous nous faites une meilleure saison que l'avant-dernière saison, on vous avez été championnes, on vous épouse ! Oui, mais on veut plus ! Chaque année, on veut plus ! C'est ce que je veux dire. On va tout faire, et ça c'est sûr, pour gagner tous les titres. Après, on verra bien ce qui se passera.

En interview, Gérard Prêcheur a évoqué l'idée de faire de toi sa capitaine, mais au dernier match, c'est Kadidiatou Diani qui portait le brassard. Alors, capitaine ou pas, Paulina ?On en a parlé entre nous. Pour moi, personnellement, être la capitaine du PSG, ce serait quelque chose de "ouf". Mais ce n'est pas le plus important. Parce que pour moi, le plus important, c'est d'aider l'équipe sur les terrains et en dehors. Que j'ai le brassard ou pas, ça ne changera rien. Parce que moi, je vais faire exactement la même chose sur le terrain et en dehors. Donc c'est comme ça. C'est la décision de coach. Moi, je la comprends totalement parce que je connais Kadi, je connais Grace aussi. Ce sont de bonnes joueuses, et de bonnes personnes. Et c'est exactement ce que j'attendrais de la capitaine de mon équipe si je pouvais être l'entraîneur. Donc je comprends totalement le coach, et c'est tout. Et entre nous, il n'y a aucun problème. Toutes les joueuses sont d'accord avec ça. Et c'est tout.

Ce mercredi, vous retrouvez la Ligue des Champions. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? On est excitées, c'est sûr, parce qu'on sait quelle compétition est la Champion's League. Je pense que toute l'équipe attendait ça. Et ça sera magnifique de commencer cette compétition chez nous, à Jean-Bouin. On aura en face une bonne équipe. Je pense que tout le monde est prêt. On a vraiment l'espoir de faire un bon match. On a encore un entraînement demain et on attend aussi beaucoup de nos supporteurs parce que je pense que ça sera la première fois qu'on pourra sentir cette émotion. On va en avoir besoin.

As-tu un message pour les supporters, et notamment les ultras du Collectif Ultra Paris ?Je voudrais d'abord leur dire un grand merci pour la saison dernière, parce qu'on a senti toute la saison qu'ils étaient derrière nous, et c'est comme ça chaque année. Parfois, on n'a pas le temps de leur dire combien ils sont importants pour nous. Ce n'est pas juste mon ressenti personnel. On en parle quelquefois entre nous, les joueuses. C'est la chose pour laquelle on joue. Pour nous-mêmes bien sûr, pour nos familles, mais aussi pour les supporters. Donc un grand merci à eux. Je voudrais leur dire : "Ne changez rien, continuez d'être là pour nous".

Paulina, es-tu heureuse au Paris Saint-Germain ? Bien sûr. La réponse est claire : oui. Je me sens vraiment bien ici. C'est comme ma deuxième maison, c'est tout. J'ai beaucoup d'amis maintenant ici ! C'est comme une deuxième famille. Je suis contente que Dieu m'ait donné une opportunité comme ça. J'espère que ça restera comme ça... c'est sûr, pour les deux prochaines années ! Ensuite, on verra... [Elle sourit]