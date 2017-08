PSG : feu vert pour Neymar, il va jouer à Guingamp !

Le feuilleton tragi-comique est enfin terminé. Via l'AFP, la FFF a fait savoir qu'elle avait reçu le CIT (contrat international de transfert) de Neymar de la part de la Fédération espagnole. Le contrat du joueur va pouvoir être homologué. La star brésilienne est attendue dimanche à Guingamp (21h).

Que les supporters de l'En Avant de Guingamp se rassurent, mis à part une énorme catastrophe, ils verront Neymar dimanche soir au stade de Roudourou (21h, 2ème journée de L1). Après une semaine à faire patienter le PSG, la fédération espagnole a enfin délivré le CIT (certificat international de transfert) de Neymar à la Fédération française de Football qui l'a fait suivre à la Ligue professionnelle de Football.

Un peu plus tôt dans la matinée, le FC Barcelone a fait savoir qu'il avait bien encaissé le chèque de 222 millions d'euros et fait passer les documents nécessaires pour homologuer le transfert. Le contrat devrait être validé dans les heures à venir. Cette nouvelle va rassurer la famille de Neymar (il faut même parler du clan Neymar) qui a demandé un grand nombre de places à l'EAG pour assister à la rencontre. Ses parents et ses amis ne veulent en effet pas rater ses grands débuts en L1.

