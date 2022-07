Mauricio Pochettino n'est plus l'entraîneur du PSG

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a été démis de ses fonctions, un an et demi après son arrivée au club. Un passage très décrié malgré quelques moments de grâce.

C'était dans l'ère du temps. Selon des sources proches du club, L'entraîneur argentin Mauricio Pochettino a été démis de ses fonctions. Christophe Galtier prend sa place.

Après plusieurs jours de négociations, un accord a donc été trouvé entre le technicien argentin et le club parisien pour mettre fin à un contrat qui courrait jusqu'en juin 2023. Aucune somme n'a été annoncée mais les indemnités de départ de Mauricio Pochettino et son staff émargeraient aux environs de 15 millions d'euros.

Nommé au tout début de l'année 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, l'Argentin, ne sera jamais parvenu à s'imposer dans un club qu'il a connu en tant que joueur (2001-2003). Mais en 20 ans, le Paris Saint-Germain a bien changé et Pochettino n'a jamais semblé prendre la mesure de ce qu'est devenu le club de la capitale.

Des réussites en Ligue des champions, des échecs en France

Paradoxalement, ce sont les résultats en France qui plombent le passage de l'Argentin. En une saison et demi, Mauricio Pochettino n'aura remporté qu'une Ligue 1 (2021/2022), une Coupe de France (2021) et un Trophée des champions (2021). Alors qu'il peut se targuer d'avoir emmener son équipe dans le dernier carré de la Ligue des champions (défaite contre Manchester City), et, malgré une élimination précoce cette saison, d'avoir fait plus que jeu égal avec le Real Madrid, avant le crash du Bernabeu (3-1). Mais au-delà des résultats, c'est son incapacité à installer un style de jeu qui lui a coûté sa place.

De "gagner avec style" à "on n'est pas venus nous chercher pour bâtir un projet"

Le début du mandat de l'ancien manager de Tottenham débutait pourtant avec optimisme. Mauricio Pochettino répétait avec envie sa volonté de "gagner, mais avec style". Un style polymorphe, tantôt fait de possession, tantôt de transition. Pour au final ne jamais savoir quel était véritablement le style Pochettino au PSG. Parmi ses faits d'armes, il y a bien des matches accomplis, on pense notamment au huitième de finale aller de la Ligue des champions, à Barcelone, avec la masterclass de Kylian Mbappé au Camp Nou. Ou encore le quart de finale retour face au Bayern Munich, certes perdu, mais d'un excellent niveau dans l'expression collective de l'équipe.

Mais Mauricio Pochettino a finalement décidé de s'assoir sur ses principes. Avec un discours qui radicalement changé en l'espace d'une saison. "Le PSG veut gagner. Gagner la Ligue des champions, le Championnat, la Coupe, tous les matches. On n'est pas venus nous chercher pour bâtir un projet, en nous demandant de quoi on avait besoin pour développer nos idées, ou ce qu'on aime", rappelait-il en novembre 2021, dans le journal L'Equipe.

Seulement voilà, malgré l'effectif mis à disposition, les recrutements de Leo Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum ou Gigio Donnarumma, Pochettino s'est montré incapable de développer le jeu de son équipe. D'ailleurs notre consultant PSG à France Bleu Paris, Eric Rabesandratana regrette au final la venue du technicien argentin :

C’est le pire coach de l’ère QSI. On perd le trophée des champions, on est éliminé de la Coupe de France, on est éliminé de la Ligue des Champions… Ce sont les pires résultats de l’ère QSI. Heureusement qu’il y a le championnat, c’est quasiment une saison blanche. En termes de spectacles, en termes de tout cela, c’est une erreur d’avoir pris Mauricio Pochettino.

Gestion hasardeuse des jeunes, lien cassé avec les supporters

Et ce n'est pas le seul domaine dans lequel Mauricio Pochettino a failli. Sa gestion des "Titis" a été pointé du doigt, avec un changement de discours permanent. Des éléments comme Xavi Simons, Edouard Michut, Ismaël Gharbi ou Junior Dina Ebimbe ont été cantonnés au rôle de simple faire-valoir durant le passage du manager albiceleste. Cela ne serait pas un problème, s'il n'avait pas annoncé tout au long de la saison qu'il comptait sur les jeunes du centre. Il avait par exemple promis de "lancer des jeunes" une fois le titre acquis, une promesse restée lettre morte, à tel point que certains ont décidé d'aller voir ailleurs, comme Edouard Michut.

Enfin, Mauricio Pochettino, soutenu dans un premier temps par les supporters, a vu les rapports se distendre au fil des mois, jusqu'au point de non-retour, l'Argentin étant copieusement sifflé par le Parc des Princes lors de la présentation des équipes en préambule des rencontres. L'homme originaire de Murphy, en Argentine subit finalement la loi du même nom. Avec lui, "le pire n'est jamais sûr" au PSG, et il en a payé le prix fort.