PSG : fin de saison pour Nordi Mukiele

Dans un message sur les réseaux sociaux où on le voit dans son lit d'hôpital, Nordi Mukiele a donné de ses nouvelles ce mardi après-midi. Depuis la Finlande où il a été opéré aux ischios jambiers, le défenseur français explique "comme vous le savez, je suis éloigné des terrains depuis quelques semaines, après avoir écourté ma convalescence pour revenir plus vite, afin d'être disponible pour le club et les matchs importants qui nous attendaient. En attendant, je serai le premier supporter du PSG. Merci encore pour votre soutien et allez Paris."

Cette opération pour un joueur éloigné des terrains depuis plusieurs semaines va le "rendre indisponible jusqu'au terme de la saison", a indiqué le PSG dans un communiqué.

Recrue estivale, l'international français (25 ans, 1 sélection) s'est blessé le 8 mars lors du 8e de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Sanches, cinquième blessure de la saison

Dans son point médical, le PSG a aussi donné des nouvelles de Renato Sanches qui est sorti sur blessure à la 9' minute face à Nice ce samedi. "Son retour à l'entraînement est prévu dans trois ou quatre semaines, selon l'évolution clinique", précise le PSG.

Il s'agit d'un nouveau coup dur pour le Portugais, qui cumule les pépins physiques ces dernières saisons. Depuis son transfert en provenance de Lille, il a manqué 16 matches, toutes compétitions confondues, avec Paris, leader du championnat à huit rencontres du terme.