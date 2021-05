PSG : fin de saison pour Marco Verratti

Quatre semaines minimum d'absence pour Marco Verratti et Layvin Kurzawa. Le PSG vient d'annoncer ce mardi que le milieu de terrain et le latéral droit sont forfaits jusqu'à la fin de la saison.

À douze jours de la fin de la fin du championnat, Marco Verratti et Layvin Kurzawa se seraient bien passés d'une telle nouvelle. Les deux joueurs voient leur saison s'achever sur une blessures. Le PSG a même annoncé une absence minimum d'un mois pour le milieu de terrain et la latéral gauche.

Verratti incertain pour l'Euro 2021

C'est une sacré tuile qui tombe sur la tête de Marco Verratti. Le milieu de terrain italien est forfait pour la fin de saison du PSG mais aussi certainement pour l'euro 2021.Déjà absent plus de 80 jours cette saison à cause de nombreuses blessures (+ covid par deux fois), le milieu international souffre cette fois-ci d'une "lésion du collatéral médial du genou droit" précise le club dans un communiqué. Et le PSG de préciser que l'indisponibilité de Marco Verratti est de "4 à 6 semaines selon l'évolution". Sauf miracle, Marco Verratti ne devrait pas être remis à temps pour rejoindre la sélection italienne.

