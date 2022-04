PSG : fracture dans les tribunes, un dixième titre à point nommé ?

Le Paris Saint-Germain affronte, samedi soir, le Racing Club de Lens, au Parc des Princes dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Un point et Paris sera sacré champion de France pour la 10e fois de son histoire. Dans une ambiance qui s’annonce, une fois de plus, particulière.

Drôle d'ambiance en vue au Parc des Princes, samedi soir. Il manque un tout petit point au club de la capitale pour être sacré, pour la dixième fois de son histoire, champion de France. La decima qui permettrait aux Parisiens de rejoindre l'AS Saint-Etienne. L'atmosphère devrait être détendue, à la fête, mais ce n'est pas le cas.

Auteuil silencieux, le reste du Parc bruyant?

Sur le parvis du Parc des Princes, Frédéric 38 ans de supportérisme devant lui, n'est pas emballé par la saison de son équipe. Pour autant, il faut célébrer samedi soir le 10e titre de champion de France, si titre il y a. "J'entends beaucoup de choses depuis quelques jours. Je tiens à rappeler qu'il y a 47 000 Spectateurs, le Cup, ce sont eux qui font l'ambiance mais il y a toute une frange, comme moi, qui allons célébrer le titre", avance-t-il au micro de France Bleu Paris. "Je comprends leur mécontentement, c'est peut-être depuis l'arrivée de QSI la saison la moins emballante en terme de jeu, mais, à un moment donné, faut arrêter. Si ça ne vous va pas, vous ne venez pas au stade. Un titre, ce n'est pas négligeable."

Un avis que ne partage pas le collectif ultra Paris. Son président Romain Mabille a rappelé sur France Bleu Paris que les ultras restaient sur leur position, à savoir la grève des encouragements. Le Cup qui par ailleurs a apporté son soutien aux supporters lensois, privés de déplacement samedi soir au Parc des Princes à cause d'un arrêté de la préfecture de Paris. A l'aller, ce sont les Parisiens qui avaient été interdits de déplacement malgré la mobilisation de leurs homologues lensois.

Pochettino demande une "parenthèse"

Une position que ne comprend pas Mickaël maillot rouge et bleu sur le dos: "Ce n'est pas bien, je trouve qu'ils devraient plus soutenir l'équipe surtout dans ces moments-là. Dix titres c'est super prestigieux. Comme l'a dit Marquinhos, il y a un moment pour tout et là, je pense que ce n'est pas le moment pour le faire."

De son côté, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino, interrogé sur la question en conférence de presse, appelle à l'apaisement. "On espère que les supporters le célèbreront avec nous, qu'ils accepteront de mettre entre parenthèses la situation actuelle, tout en sachant que les critiques demeurent constructives et que le club reste à leur écoute", a analysé le coach argentin. "Après, le club prendra les décisions qui devront être prises. J'espère juste qu'on pourra fêter le titre ensemble."

Il faut donc s'attendre samedi soir à une drôle d'ambiance, avec des tribunes tiraillés entre d'une part la joie d'entrer dans les cahiers d'histoire du foot français, et de l'autre la volonté de maintenir la pression sur la direction pour être entendu. D'autant plus que le club n'a pas prévu de célébrer son titre et préfère attendre le dernier match de la saison à domicile, contre le FC Metz.