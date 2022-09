PSG : Galtier créé le malaise au sein du club en ironisant après les critiques sur un Paris-Nantes en avion

"Ce matin, on a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile", a lancé Christophe Galtier en réponse à une question sur la polémique qui a suivi le voyage des Parisiens, lors d'une conférence de presse.

Les éclats de rire de Kylian Mbappé et de Christophe Galtier

Avant de répondre à la question, l'entraîneur du PSG et Kylian Mbappé, assis à côté de lui, ont éclaté de rire. Le directeur de TGV-Intercités Alain Krakovitch a critiqué le PSG dimanche pour avoir utilisé l'avion plutôt que le train pour se rendre à Nantes.

Le patron du TGV a expliqué que la SNCF propose une offre adaptée aux besoins du club, "pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et éco mobilité."

Le club parisien très embarrassé

Ce lundi soir, la communication du PSG tient d'ailleurs un tout autre discours que celui du coach : le club explique négocier depuis "plusieurs mois" avec la SNCF pour assurer certains déplacements à l'extérieur. Si les négociations sont en cours, le Paris Saint-Germain précise être confronté à des "barrières logistiques et sécuritaires".

Le club parisien, très embarrassé, précise prendre le sujet "très au sérieux" et rappelle avoir utilisé un bus pour se déplacer à Lille tout en expliquant que "c'est souvent le moyen de transport choisi pour les villes à courte distance."

La ministre des sports s'adresse à Christophe Galtier

La ministre des sports s'en mêle. Amélie Oudéa-Castéra a réagi aux propos de Christophe Galtier sur Twitter en écrivant "Monsieur Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables - on en parle ? "

L'affaire est loin d'être terminée...

