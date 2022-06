PSG : Galtier, le choix de Luis Campos

Et si la révolution tant attendue au Paris Saint-Germain passait par le retour d’un entraîneur français à la tête de l’équipe première, six ans après Laurent Blanc ? Alors que le nom de Zinedine Zidane a longtemps été évoqué, c’est celui de Christophe Galtier qui tient la corde. France Bleu Paris est en mesure de vous confirmer que le technicien de l’OGC Nice est la priorité de Luis Campos.

Le conseiller sportif a soumis le nom de l’entraîneur de 55 ans au président Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier est en pleine réflexion. Un autre coach, dont le nom n’a pas filtré, figure aussi dans cette liste restreinte. Pour rappel, Christophe Galtier a encore deux années de contrat avec le club azuréen. Il avait été recruté par l’OGCN au Losc moyennant une indemnité de transfert de 4 millions d’euros.

Luis Campos et Christophe Galtier se connaissent bien, ils ont collaboré ensemble à Lille. Dans le Nord, une relation de confiance s’est nouée entre les deux hommes avant que le Portugais ne quitte le club, au grand regret de "Galette".

Mais le Paris Saint-Germain, qui a donc réglé le cas de la direction sportive avec le départ de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos, doit d’abord gérer le cas Mauricio Pochettino. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’Argentin est sorti de son silence dans les médias argentins et, clairement, il ne se voit pas quitter le club de la capitale, comme il l’a rappelé à Via Sports.

J'ai encore un an de contrat. Il y a beaucoup de rumeurs. Chaque semaine, on me vire. Le PSG suscite ce genre de choses […] Pour arriver au PSG, il faut être un bon entraîneur, et après un an et demi là-bas, je me sens comme l’un des meilleurs. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme