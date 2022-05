PSG : Gharbi, "très fier" de sa première apparition en Ligue 1

89e minute de jeu, numéro 35 dans le dos, Ismaël Gharbi est entré sur la pointe des pieds à la place d'Angel Di Maria, le titi parisien n'en revenait pas d'avoir joué ses premières minutes sous les couleurs rouge et bleu. "Beaucoup de fierté, de joie, je suis heureux d'avoir fait ma première en professionnel devant ma famille, mes amis, en plus au Parc", avoue le joueur de 18 ans en zone mixte. "Je ne pouvais pas rêver mieux."

Avec ce temps de jeu réduit, difficile de montrer ses qualités ou d'influer sur le score, même s'il a "claqué" une belle passe dans la surface de réparation pour Lionel Messi. Justement, Neymar, Mbappé ou la "Pulga", Ismaël Gharbi a plutôt l'habitude de côtoyer à l'entraînement... ou dans les jeux vidéos.

Je joue encore avec eux, mais je me mets pas titulaire avec eux (rires). Franchement, mêmes dans mes rêves les plus profonds, je n'avais jamais rêvé de jouer avec Messi, Neymar, Mbappé. C'est fou!

Enfin de contrat aspirant, il veut continuer au PSG

Enfin de contrat en juin prochain, Ismaël Gharbi aura du attendre la 36e journée pour disputer ses premières minutes chez les pros. Questionné, le milieu de terrain a confié que des discussions se poursuivaient avec le club mais que son souhait était de "rester au PSG".

Gharbi en fin de contrat, tout comme Xavi Simons, où la gestion une fois de plus étonnante de la part de Mauricio Pochettino, qui tient décidément un double discours avec les jeunes du centre de formation.Hier soir encore, Xavi Simons et Edouard Michut, pourtant deux habitués du groupe professionnel, on assisté à la rencontre depuis les tribunes...