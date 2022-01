PSG : Gianluigi Donnarumma testé positif au Covid-19

Et de cinq ! Le PSG compte désormais cinq joueurs contaminés au Covid-19. Dernier en date, Gianluigi Donnarumma. Le gardien du club a été testé positif au Covid-19, a annoncé mardi le PSG. Lundi soir, l'international italien était dans les cages parisiennes pour le match de Coupe de France contre Vannes. "Il a été placé à l'isolement et soumis au protocole sanitaire adapté", précise le PSG.

Avec ce nouveau cas, le club affiche cinq joueurs positifs, dont Lionel Messi et Danilo Pereira. Juan Bernat, qui a contracté le coronavirus durant les fêtes, n'entre plus dans cette liste, après avoir obtenu deux tests négatifs lundi et mardi, a précisé le club. Il reprendra l'entraînement mercredi.