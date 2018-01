Guingamp, France

5.860 jours très exactement. Soient 140.640 heures. Voici le temps qui nous sépare du dernier but inscrit par En Avant de Guingamp au Parc des Princes.

Les euros étaient en service depuis une semaine tout juste, Jacques Chirac était Président de la République, Marcus Coco et Ludovic Blas allaient à l'école maternelle, et Neymar s'apprêtait à fêter son dixième anniversaire... C'était le 8 janvier 2002.

Tasfaout et Ronaldinho

Ce mardi soir, ce huitième de finale de coupe de la Ligue commence bien mal pour Guingamp. Dès la 5e minute, En Avant est mené, et réduit à dix après l'expulsion de Joseph-Augustin. Mais il se reprend, et égalise avant la mi-temps grâce à un pénalty d'Abdelhafid Tasfaout.

Le tout dernier but de l'Algérien en rouge et noir est anecdotique puisque Ronaldinho inscrit un doublé dans les vingt dernières minutes, et qualifie le PSG.

Tasfaout et Saci, les deux derniers buteurs guigampais au Parc des Princes © Maxppp - Tissier

Pour retrouver trace d'un but dans le jeu, il faut remonter encore un mois et demi plus loin. Et l'action est assez confuse. Dans les derniers instants du match, Hakim Saci reprend un centre de Stéphane Guivarc'h, et égalise. Lionel Létizi semble capter le ballon sur sa ligne, mais l'arbitre Philippe Kalt valide le but.

Dans son histoire, Guingamp n'a gagné qu'une seule fois au Parc des Princes. En championnat, en 2001. Tasfaout avait aussi marqué lors de cette victoire 3-1.

Six défaites de suite au Parc des Princes

Depuis ce match de coupe de la Ligue, Guingamp a joué six fois au Parc des Princes, et a encaissé 22 buts sans en rendre un seul. En 2014, date du retour d'En Avant dans l'élite, Younousse Sankharé avait eu une occasion en or de briser cette série à la 85e, mais il avait raté son face à face. Ibrahimovic inscrira les deux buts de la victoire parisienne dans les arrêts de jeu.