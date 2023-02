PSG : Hakimi incertain, Mukiele "proche d'une place de titulaire" face à l'OM

Sorti sur blessure lors de la défaite du Paris-Saint-Germain face au Bayern Munich , le 14 février dernier, Achraf Hakimi est incertain pour le choc de la 25ème journée de Ligue 1 ce dimanche entre l'Olympique de Marseille et le PSG. Le latéral droit s'est entraîné partiellement (il s'est échauffé avant de quitter ses coéquipiers) vendredi, lors de la séance qui a rassemblé 33.000 supporters au Parc des Princes .

Le défenseur marocain doit participer à la totalité de l'entraînement de ce samedi et "on prendra une décision quant à sa participation", a précisé Christophe Galtier en conférence de presse. Nordi Mukiele tient la corde pour le remplacer. Blessé depuis la mi-janvier, l'international français est "très très très proche d'une place de titulaire", a annoncé son entraîneur. L'ancien joueur de Leipzig a toutefois écourté la séance de ce vendredi, tout comme Presnel Kimpembe.

Warren Zaïre-Emery testé à droite

En revanche, Marquinhos, forfait face aux Nordistes , et Nuno Mendes y ont participé en intégralité. Ce dernier faisait son retour dans le groupe après sa blessure contractée lors du succès parisien face à Lille (4-3) .

En cas de non-participation de Nordi Mukiele, le staff parisien songe à décaler Warren Zaïre-Emery sur le flanc droit. Le Titi d'Or 2022 s'est entrainé cette semaine à ce poste dans une configuration à trois défenseurs centraux. "C'est une possibilité", a indiqué l'entraîneur parisien. "On a été bon dans ce système mais on n'a jamais joué comme ça contre Marseille", a-t-il continué.

La profondeur, clé de la rencontre ?

L'une des clés face à cet Olympique de Marseille en grande forme, selon Christophe Galtier, ce sera la gestion de la profondeur : "avec la présence de Kylian, il y en aura. Mais s'il n'y a que lui, ce sera plus facile à contrôler. D'autres joueurs devront se projeter plus librement et avec plus de détermination." C'est notamment ce qui avait manqué lors de l'élimination en Coupe de France, face à ces mêmes marseillais au Vélodrome (2-1) , le 8 février dernier.

Rappelons enfin que contre l'OM, Christophe Galtier devra composer sans Neymar sorti sur civière face à Lille et victime d'une entorse de la cheville avec lésions ligamentaires .