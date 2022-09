PSG Handball - Pour Luc Steins, la baisse du budget de la section "n'empêche pas de bien jouer au handball"

Luc Steins, demi-centre de 1,73m, est arrivé au PSG Handball en novembre 2020 comme joker médical de Nikola Karabatic. Depuis, il a été élu deux saisons de suite meilleur joueur du championnat, en 2021 et 2022, et il est aujourd'hui une pièce maîtresse du PSG Handball.

Mathieu Grébille, de son côté, mesure 1,98m, une taille beaucoup plus classique dans le handball. Il joue ailier gauche après avoir été longtemps arrière gauche. Un changement de poste dû à plusieurs blessures graves qui l’ont éloigné des terrains pendant des mois avec son ancien club de Montpellier, où il a fait toute sa carrière avant d’arriver à Paris à l’été 2020. Au PSG, il partage le poste d’ailier gauche avec Adama Keita.

Pour 100% PSG les Mag, Luc et Mathieu ont pris le temps de raconter leur histoire avec le handball, mais aussi de revenir sur le début de saison du PSG Hand, marqué par de nombreux départs, des blessures et une baisse conséquente de budget.

EXTRAITS

Sur les deux défaites essuyées par le PSG Handball en cinq matchs joués

Mathieu GREBILLE - Ca ne nous inquiète pas, mais ça nous énerve, oui. Après, ce n'est pas la première fois que le PSG perd un Trophée des Champions. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est que l'année dernière, on a été invaincus [30 victoires en 30 matchs de championnat]. On n'est pas imbattables, et pourtant on était invaincus. C'était un exploit vraiment collectif de réussir une telle performance. Mais dans les saisons précédentes, faire un parcours sans faute, ce n'était pas quelque chose de facile qui se faisait à chaque fois. Donc on sait très bien qu'on va être attendus cette année, après la saison qu'on vient de faire, et ça commençait par ce Trophée des Champions. Alors forcément, là, le groupe a un peu changé. On a eu des petits bobos, des blessés pendant la préparation... Donc ce n'est pas inquiétant parce que n'est que le début de la saison et que forcément, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut progresser, individuellement mais aussi collectivement. Donc il vaut mieux, même si c'est pas ce qu'on voulait, perdre le Trophée des Champions et ne plus perdre un seul match en championnat. C'est rageant, mais c'est à nous de nous servir de ça aussi pour se remotiver et ne pas oublier que pendant que nous, on a gagné l'année dernière, beaucoup de gens se sont préparés aussi pour essayer de nous battre.

Réécouter Avec Luc Steins et Mathieu Grébille du PSG Handball

Sur la baisse de 2,5 millions d'euros du budget de la section handball du PSG, dont le total s'élevait la saison dernière à un peu plus de 16 millions d'euros

Luc STEINS - Ça n'empêche pas de bien jouer au handball. Je pense que ça ne change rien sur le terrain pour nous. Bien sûr, on a perdu quelques joueurs importants, mais il y a aussi des joueurs qui sont venus pour nous renforcer. Ca prend peut-être parfois un peu plus de temps qu'avec un groupe qui est resté ensemble plus longtemps. Mais pour nous, ça ne change pas grand chose, je pense. Le challenge est peut être un peu plus grand que d'habitude, ou qu'avant. Mais non, je pense que c'est à nous de bien jouer sur le terrain et on s'entraîne encore tous les jours, comme l'année dernière. On a encore des joueurs incroyables qui nous ont renforcé cette saison. Donc c'est à nous de travailler plus et de montrer qu'on peut encore gagner tous les matches en championnat. Mais ça ne sera pas facile, comme la saison dernière.

Sur le fait que le poste d'arrière droit ne soit pas doublé, Dainis Kristopans se retrouvant seul à la suite du départ de Nedim Remili et de la grave blessure de son remplaçant, Dominik Mathé

Mathieu GREBILLE - C'est un peu pareil pour tous les joueurs. Forcément, quand il n'y en a qu'un pour un poste, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai le sentiment qu'on a un effectif vraiment extraordinaire. Mais contrairement à certaines équipes qui peuvent avoir 18 ou 20 joueurs pros, on est juste le nombre. Et comme on est dans un collectif, avec un système dans lequel on a vraiment besoin de chacun, dès qu'il y en a un qui manque à l'appel, forcément, il faut rééquilibrer. On a déjà perdu Nedim, qui était un joueur avec un gros, gros volume de jeu. Si on perd Dainis, on perd 2,15m... Ça fait quand même un gros vide sur le terrain ! Donc j'espère que ça n'arrivera pas. Après, il est plutôt gaillard garçon, donc j'espère qu'il va va tenir. Mais c'est au coach et à nous de faire ce qu'il faut pour qu'on puisse tourner et faire en sorte qu'il se repose. Il y a trois ou quatre saisons, Nedim était seul aussi à son poste. Justement, avant que Kristopans arrive, le PSG avait réussi à tenir avec un seul arrière droit, en faisant tourner. C'est à nous d'essayer de trouver le meilleur moyen d'utiliser Kristopans sans qu'il soit trop usé. Mais c'est vrai qu'avec l'emploi du temps qu'on a, ça va être une grosse grosse saison pour lui et ça va être difficile.

Sur la poule dans laquelle se trouve le PSG en Ligue des Champions, qui semble abordable

Mathieu GREBILLE - En fait, il faut se méfier. Il faut se méfier parce qu'il ne faut pas se mentir : de l'autre côté, la poule est très, très relevée, un peu à l'image de celle qu'on avait l'année dernière. Elle regroupe de gros, gros clubs, très prestigieux et dans notre poule, cette année, on a des clubs moins prestigieux. Mais c'est la Ligue des champions et il faut être à 200% d'un match à un autre. Il faut aller gagner à Plock, il faut aller gagner contre Veszprém. Là-bas, encore une fois, c'était très chaud, très compliqué, et ça va être difficile. Et il ne faut pas croire que justement, parce qu'on est dans une poule qui apparemment et moins relevée, ça va être facile, au contraire. Surtout que, comme l'a dit le coach, quand tu es dans une poule très relevée, tu peux te permettre plus de faux pas parce que tu sais qu'à la sortie, tu vas logiquement croiser un adversaire qui sera potentiellement plus faible. Alors que là, on sait que quoi qu'il arrive, si on n'est pas bien placés dans notre poule, on va croiser un très gros en face.