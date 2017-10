PSG : Hatem Ben Arfa va rejouer mercredi ... avec le Variétés Club de France

Hatem Ben Arfa va retrouver un terrain … pour la bonne cause. L'attaquant parisien qui vit des moments difficiles avec le PSG va participer ce mercredi à 19h à une rencontre caritative au stade Léo Lagrange. Il jouera sous les couleurs du Variétés Club de France.

C'est Jacques Vendroux, le directeur des sports de Radiofrance et manager du Variétés Club de France qui a dévoilé l'information sur les réseaux sociaux. Mercredi, à 19 heures au stade Léo Lagrange de Poissy (78), Hatem Ben Arfa va participer à un match caritatif au profit de "+ de Vie", association présidée par Bernadette Chirac et de l’URMA (Unité de recherche sur les mouvements anormaux de l'enfant) parrainée par l'ancien entraîneur du PSG Laurent Blanc. Le milieu de terrain, qui est en disgrâce au PSG et qui fait des allers/retours entre la réserve du PSG et le groupe professionnel, n'a plus joué un match officiel avec le club de la capitale depuis le 5 avril 2017. Mercredi soir, il jouera avec l'équipe du Variétés Club de France face à la sélection GEODIS.

Hatem Ben Arfa jouera avec le @VarietesCF ce mercredi 11/10 à 19h au Stade Léo Lagrange de Poissy @KARLOLIVE@PSG_inside — Variétés C.F. (@VarietesCF) October 9, 2017

La composition du groupe du Variétés pour ce match caritatif