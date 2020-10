PSG : hécatombe de joueurs avant le match à Nîmes

Vendredi, le PSG joue à Nîmes à 21 heures en match d'ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Une rencontre que le champion de France aborde dans un drôle d'état. Après la trêve internationale, Thomas Tuchel vient d'annoncer une cascade de blessés et d'absents.

Mauro Icardi s'est blessé mercredi dernier (à un ligament du genou), l'attaquant est forfait pour Nîmes et Manchester United

On espère que Thomas Tuchel est un amateur de casse-tête. Car celui qui lui est proposé pour la rencontre de vendredi à Nîmes est assez compliqué. Comment composer une équipe avec quasiment pas de joueurs. On a fait le calcul pour lui 15 de ses joueurs sont blessés, suspendus, de retour de sélection et donc pas prêt pour jouer face aux crocos nîmois.

"Il y a des doutes pour Manchester United avec les trois joueurs"

Il était déjà acté que Kurzawa, Marquinhos, Di Maria (suspendus) mais aussi Bernat (blessé) seraient absents pour la 7e journée de L1. Mais à l'occasion de sa conférence de presse d'avant match, Thomas Tuchel a annoncé une liste de joueurs très importante sur le flanc.

Pour commencer Mauro Icardi est blessé et indisponible pour Nîmes et Manchester United en Ligue des Champions mardi, tandis que Marco Verratti et Marquinhos sont incertains :

On a un peu de malchance avec des joueurs parce qu'on a Verratti, Draxler et Marquinhos blessés. Ils ne seront bien sûr pas avec nous contre Nîmes, il y a des doutes pour Manchester avec les trois joueurs.

"Mauro Icardi s'est blessé mercredi dernier, au ligament interne du genou, ce n'est pas trop grave mais il n'a fait aucun entraînement et il va manquer contre Nîmes et bien sûr contre Manchester", a ajouté Tuchel.

Le coronavirus entraîne aussi plusieurs absences dans l'effectif parisien: Ander Herrera, testé positif et placé à l'isolement, et la recrue Danilo Pereira, "cas contact" en sélection portugaise de Cristiano Ronaldo, testé positif. Le milieu défensif ratera le déplacement à Nîmes. Colin Dagba, convoqué avec l'équipe de France espoirs où Maxence Caqueret a été testé positif, pourra jouer contre Nîmes sous réserve de présenter un troisième test négatif, a annoncé Tuchel. Enfin Thilo Kerher est blessé pour plusieurs semaines.

Quid des joueurs revenus ce jeudi de sélection ?

Histoire de boucler ce casse-tête, l'entraîneur parisien va devoir sonder des joueurs comme Mbappé, Florenzi qui ont joué en sélection mercredi mais aussi voir avec Neymar et Paredes qui eux ont joué en amérique du sud dans la nuit de mardi à mercredi.

Pour composer son 11 de départ face aux gardois, Thomas Tuchel va compter sur les quelques joueurs valides de son effectif qui lui reste comme Navas, Kimpembe, Bakker, Sarabia ou encore la nouvelle recrue Rafinha et bien sûr l'entraîneur parisien devra ensuite demander à ses jeunes de monter en première ligne. Les Pembele, Ruiz ou encore Fadiga et Simons sont attendus dans le Gard pour cette rencontre qui s'annonce compliquée pour le PSG.