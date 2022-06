PSG : Icardi ne compte pas quitter le PSG

Cette fois-ci, il n'a pas manqué le cadre. L'attaquant du Paris Saint-Germain Mauro Icardi, en vacances, n'a guère apprécié les critiques formulées dans le quotidien sportif transalpin La Gazzetta dello Sport. "Mais où est passé Icardi ? Vie de rêve, carrière en danger", a ainsi titré le journal aux feuilles roses, avec pour illustration les Icardi, Mauro et Wanda, en train de donner à manger à une girafe lors de leur safari au Rwanda. Ce qui a fait sortir Icardi de ses gonds.

"J'ai encore deux ans de contrat [...] C'est moi qui décide de rester"

L'international argentin a répondu sèchement à l'article de notre confrère Alessandro Grandesso, qui s'alarmait de la tournure prise par la carrière d'Icardi, seulement 30 matches disputés toutes compétitions confondues cette saison pour 5 petits buts. "J’ai encore deux ans de contrat", a-t-il tenu à rappeler sur son compte Instagram, ajoutant: "À 29 ans, ne t’inquiète pas, avec mes presque 200 buts en carrière, tout le monde me connaît assez bien."

Icardi, poussé vers la sortie, veut rester au PSG

L'ancien goleador de l'Inter Milan, qui n'est plus en odeur de sainteté au PSG depuis plusieurs mois, a martelé qu'il ne comptait pas quitter le club de la capitale. "C’est moi qui décide de rester et de me mettre à disposition du club." Icardi, qui perçoit plus 800 000 euros net/mois semble être dans le viseur du nouveau conseiller sportif (mais pas encore intronisé) Luis Campos.