PSG : Icardi, par ici la sortie

Reverra-t-on Mauro Icardi sous le maillot du Paris Saint-Germain ? L’avant-centre albiceleste, victime "d’une lésion du quadriceps droit" et dont la reprise "avec le groupe est évaluée entre 2 et 3 semaines", selon le communiqué médical du club, n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale. Recruté en 2019 sous forme de prêt, en provenance de l’Inter Milan, Icardi a depuis déçu. Beaucoup déçu.

A tel point que, selon les informations de France Bleu Paris, le joueur et son entourage ont appris qu’il devait se trouver un autre club la saison prochaine. Un joueur dont la valeur est estimée par Transfermarkt à 28 millions d’euros.

Des blessures au Wandagate, une lente descente aux enfers

L’Argentin aura donc connu au Paris Saint-Germain une lente descente aux enfers, sur et en dehors des terrains. Le natif de Rosario séduit à ses débuts. Remplaçant d’Edinson Cavani, Mauro Icardi empile les buts, 12 réalisations et 3 passes décisives en 20 matches. Suffisant pour lever l’option d’achat, évaluée à un peu plus de 50 millions d’euros, hors bonus.

Seulement, depuis sa signature pour une durée de quatre saisons, Mauro Icardi décline au fil de mois. Ses statistiques tiennent encore la route lors de sa deuxième saison avec 13 buts et 6 passes décisives en 28 rencontres. Mais face au quatuor Mbappé, Messi, Neymar et Di Maria, l'Argentin a du mal à se faire sa place. Il enchaine de nouveaux les blessures, paraît hors de forme. Et quand il entre sur le terrain, il est bien souvent invisible. Sans compter ses petits tracas sentimentaux étalés en mondovision qui auront écorné un peu plus son image.

Même si la porte de sortie lui a été indiquée, reste désormais quel club sera capable d’accueillir l’Argentin et son salaire gargantuesque, évalué à plus de 800 000 euros par mois.