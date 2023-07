PSG : Icardi quitte le club et rejoint Galatasaray

C'est fois-ci, Icardi à Paris, c'est bel et bien fini. L'attaquant argentin de 30 ans, prêté par le PSG l'an passé à Galatasaray, a définitivement signé avec le club turc, qui a communiqué l'information sur les réseaux sociaux. Mauro Icardi sort d'une saison très réussie sur le Bosphore avec 22 buts et 7 passes décisives en 24 rencontres disputés. Le "Galata" a donc décidé de le conserver.

Contrat de 3 ans, 10 millions d'euros pour le PSG

Icardi s'est engagé pour une durée de 3 saisons, le Paris Saint-Germain récupère 10 millions d'euros selon les différents médias. L'avant-centre était arrivé au PSG en 2019 en prêt en provenance de l'Inter Milan, puis transféré définitivement la saison suivante moyennant 50 millions d'euros plus des bonus.

Un passage dans la capitale plus que contrasté pour Icardi, avec un bilan de 38 buts et 10 passes décisives en 92 rencontres. Et hors des terrains, les frasques familiales avec sa femme Wanda Nara ont pris bien trop de place dans son actualité. le Paris Saint-Germain, via un communiqué, "souhaite beaucoup de réussite à Mauro dans la suite de sa carrière."

C'est le troisième joueur vendu cet été par le PSG, après Junior Dina-Ebimbe, à Francfort, et El Chadaille Bitshiabu au RB Leipzig.