PSG : Idrissa Gueye absent 10 jours

Nouveau coup dur pour les Rouge et Bleu ! Après la blessure de Neymar, éloigné des terrains pour quatre semaines, c'est au tour d'Idrissa Gueye de faire son entrée à l'infirmerie du PSG. Le Sénégalais sera absent de l’entraînement 10 jours, a précisé le club de la capitale. Durant la trêve, le néo-parisien avait rejoint la sélection sénégalaise pour un match amical disputé à Singapour face au Brésil. Le milieu de terrain a ressenti une douleur aux ischios-jambiers et les examens pratiqués ce mercredi ont confirmé une contracture.

Le numéro 27 parisien va donc manquer le déplacement à Nice, vendredi, et celui en Ligue des champions prévu mardi soir à Bruges en Belgique. Une mauvaise nouvelle, quand on sait que Paris ne perd pas et surtout n'encaisse pas de but quand le soldat "Gana" Gueye est sur la pelouse avec les Rouge et Bleu.