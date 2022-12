PSG : "Il n'y aura pas d'arrivée s'il n'y a pas de départ" cet hiver, annonce Galtier

Le mois de janvier sera calme au Paris Saint-Germain, du moins sur le marché des transferts qui ouvre ses portes le 1er janvier. Alors que certaines voix s'élève pour le recrutement d'un défenseur central supplémentaire, le coach du PSG Christophe Galtier a été très clair sur le sujet en conférence de presse.

"Je suis très heureux et très satisfait de l'effectif que j'ai. Il n'y aura pas d'arrivée, s'il n'y a pas de départ", a-t-il d'emblée annoncé. "Il n'y a pas de joueurs qui ont demandé à partir. Ça veut dire que les joueurs sont bien ici. C'est une période longue, on doit voir comment les choses évoluent." Quant à l'éventuel venue d'un nouveau défenseur, "Galette" a affirmé que ce n'était "pas d'actualité".

El Chadaille Bitshiabu, un "talent local" à exploiter

Et pour cause, le technicien et le staff parisien comptent utiliser un peu plus souvent un "titi" issu du centre de formation, le jeune El Chadaille Bitshiabu. Ce dernier, né en 2005, a été titulaire pour la première de sa jeune carrière contre Strasbourg (2-1), au poste de latéral gauche. "Il a un potentiel énorme. Nous fondons beaucoup d'espoir lui. Aller chercher un défenseur, ce serait bloquer de l'espace pour lui. Nous voulons promouvoir nos talents locaux", a insisté Christophe Galtier, qui profite de cette période pour voir les jeunes du centre comme Ismaël Gharbi, Warren Zaïre-Emery ou Ilyes Housni, ce dernier va participer désormais quotidiennement aux entraînements du groupe professionnel.