PSG : "Il ne faut pas s'attendre à notre meilleur match face à Pau", prévient Thomas Tuchel

Le PSG est attendu au stade du Hameau, ce mercredi, pour un huitième de finale de Coupe de France. Les Rouge et Bleu vont défier, Pau, 4e de National, dans des conditions compliquées et certainement sans toutes ses stars.

Paris, France

"Il ne faut pas trop attendre de nous", Thomas Tuchel dresse le décor, à la veille du déplacement à Pau. Le PSG a rendez-vous dans le Béarn, ce mercredi pour un huitième de finale de Coupe de France. Largement favoris, le leader de Ligue 1 va défier le 4e de National sur une pelouse catastrophique. Ce n'est pas une excuse répète le coach parisien qui reste, tout de même, inquiet face au danger de blessures pour ses joueurs.

Attention au piège palois

Sur ce même terrain, Pau a fait tomber Bordeaux, en 16e de finale de la compétition. "Le plus difficile c'est la situation. Ils ont rien à perdre. Si on gagne, tout le monde va dire que c'est normal. Chaque ballon récupéré peut se transformer en petite victoire pour eux et ça peut créer une atmosphère spéciale", redoute le coach de la capitale. "Il ne faut pas s'attendre à notre meilleur match, on doit faire ce qu'il faut pour gagner, ne pas trop attendre pour ne pas être énervé sur le terrain, ce n'est pas le moment", ajoute Thomas Tuchel.

Les stars ménagées ? Cavani reste à Paris

Pour son cinquième déplacement de rang en moins de 15 jours, Paris va certainement faire tourner face aux Palois. Sergio Rico devrait démarrer dans les buts pour faire souffler Keylor Navas. Les chances d'apercevoir Neymar et Mbappé sur un tapis vert en piteuse état paraissent bien maigres après un match "très intense du côté de Lille", précise Thomas Tuchel. À ses hypothétiques absences, s'ajoutent les forfaits certains de Marquinhos et Juan Bernat, blessés et celui probable du capitaine Thiago Silva, ménagé. Cavani restera lui dans la capitale pour gérer un éventuel départ.