PSG : "Il y a trop de compétitions", le coup de gueule du coach après les blessures de Neymar et Gueye

Paris, France

"C'est trop" ! Thomas Tuchel ne digère pas les nouvelles blessures de Neymar et Idrissa Gueye. Le coach du PSG s'est exprimé, ce jeudi, à la veille du match de Ligue 1 pour le Rouge et Bleu à Nice. Le Brésilien et le Sénégalais se sont affronté durant la trêve, lors d'un match exhibition à Singapour.

Dans le viseur de l'entraîneur allemand, le nombre de compétitions et la multiplication des matchs amicaux pour les internationaux. "Il y a trop de matchs. C'est toujours avec le rythme de jouer, repos, jouer, petites vacances et jouer encore, jouer encore...Pour mois ça tue les joueurs et à la fin ça tue les matchs." Thomas Tuchel décrit une situation difficile qui influe sur les performances des footballeurs. "On peut sentir que les joueurs manquent d'intensité et de santé, on manque de phase pour se préparer à jouer au meilleur niveau."