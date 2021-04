PSG - Infirmerie : Marco Verratti, encore blessé, absent contre Angers en coupe de France

Le Paris Saint-Germain a publié ce mardi 20 avril son dernier point médical, vingt-quatre heures avant le quart de finale de coupe de France face au SCO d'Angers. En plus de Marquinhos, Diallo, Navas, déjà absents, Marco Verratti et Rafinha manqueront la rencontre.

Décidément, le sort semble refuser au football et aux fans du Paris Saint-Germain le talent de Marco Verratti. Après avoir manqué deux semaines de compétition pour cause de Covid-19, l'international italien est revenu dimanche, pour la dernière demi-heure du match de championnat contre Saint-Étienne (3-2). Il était censé reprendre petit à petit du rythme et de la confiance grâce aux matchs face à Angers, ce mercredi et à Metz, samedi, mais sera en fait absent pour la coupe de France, a annoncé le club ce mardi 20 avril, à cause d'un coup reçu à la cuisse. Une blessure qui date "de la trêve internationale avec l'Italie, mais il a également pris un choc dimanche (contre l'ASSE)", selon Mauricio Pochettino.

On doit le ménager pour qu'il soit disponible le plus vite possible et ainsi retrouver sa meilleure forme rapidement - Mauricio Pochettino à propos de Marco Verratti

Rafinha, souffrant des lombaires, ne fera pas partie du groupe qui affrontera l'Angers SCO mercredi en coupe de France. Keylor Navas, souffrant encore de douleurs à l'épaule, est lui aussi ménagé. Marquinhos et Diallo se remettent de leur blessure. Ces cinq joueurs (Verratti, Navas, Diallo, Marquinhos, Rafinha) devraient tous reprendre l'entraînement en fin de semaine. Cela n'a pas empêché l'entraîneur du Paris Saint-Germain d'afficher ses ambitions pour la coupe de France, qu'il ne compte pas laisser de côté. Interrogé par France Bleu Paris, il s'est montré optimiste sur l'état de fraîcheur des troupes.

A part quelques blessés qui sont en retard, on est très confiants pour avoir une équipe en bonne forme pour les moments clés de la saison. On a assez de force et de profondeur pour être compétitifs

Paris Saint-Germain - Angers, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris ce mercredi, à 18h30.