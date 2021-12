PSG : interdits de déplacement à Lens, les supporters parisiens ont pu compter sur le soutien des Lensois

Cela devient hélas une "habitude". Pour la troisième fois cette saison, après Marseille (24 octobre) et Saint-Etienne (28 novembre), les supporters parisiens sont une fois de plus persona non grata dans un stade, en l'occurrence à Félix-Bollaert, pour le déplacement de leur équipe contre Lens, samedi soir. Un arrêté du ministère de l’intérieur, paru vendredi au Journal Officiel, a confirmé l’arrêté préfectoral du milieu de semaine qui interdisait la venue des fans parisiens dans l'Artois. Cet arrêté avait été contesté par l’Association nationale des supporters devant le tribunal administratif de Lille. Mais l’appel a été refusé.

Ce match de la 17e journée se disputera donc à "guichets fermés", mais sans supporters du Paris Saint-Germain. Cette interdiction est motivée par le "risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs".

Les ultras lensois en soutien de leurs homologues parisiens

Fait assez rare pour être souligné, un groupe de supporters ultras lensois, les Red Tigers, sont venus plaider la cause des supporters parisiens devant le tribunal administratif de Lille. "Nous sommes venus par solidarité, on a déjà dû faire face à ce type d’interdiction de déplacement", raconte pour France Bleu Paris Pierre Revillon, membre des Red Tigers et président de l’association nationale des supporters (ANS). "On ne peut pas l’accepter, c’était pour nous symbolique que d’aller défendre les supporters parisiens qui sont censés être nos rivaux samedi."

"On est déçus, on a la chance de revenir en Première Division, de revoir des stades pleins. Samedi il sera à guichets fermés. Ce qu’on aurait souhaité, c’est que la jauge maximum de 1000 supporters parisiens soit mise en place et qu’il y ait une belle confrontation sur le terrain et en tribunes", se désole Pierre Revillon

C’est aussi un geste fort, pour montrer que les supporters sont capables de s’unir dans ce type de situation - Pierre Revillon, membre de Red Tigers et président de l'ANS

Maître Pierre Barthélémy, est avocat à l’ANS et salue cette "démarche assumée des Red Tigers qui voulaient faire passer le message qu’un arrêté qui est fondé sur de prétendus incidents entre les groupes ultras des deux clubs est complètement bidon", ajoutant: "la preuve, les ultras lensois assument publiquement le fait de vouloir se battre pour défendre les droits de leurs homologues parisiens. Et que mécaniquement, il n’y a aucune rivalité."

La Saint-Barbe, fête des mineurs, empêche le déplacement des supporters parisiens

S’ajoutent également les célébrations de la Sainte-Barbe, sainte patronne des mineurs, qui vont mobiliser samedi les forces de l’ordre, et qui ne pourront donc pas l’être pour l’encadrement des supporters parisiens. "On comprend difficilement pourquoi, à chaque fois la liberté des supporters de football est jugée inférieure à d’autres libertés et pourquoi ce sont toujours eux qui doivent être sacrifiés en pareil cas", se désole l’avocat du Collectif Ultras Paris maître Cyril Dubois.

Un ultime recours a été déposé au Conseil d'Etat, qui rendra son verdict samedi dans la matinée. Mais, même en cas d'annulation de l'arrêté du ministère de l'intérieur, le timing sera très tenu pour que des supporters parisiens puissent s'asseoir dans les travées du Stade Félix-Bollaert pour soutenir leur équipe.