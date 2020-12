PSG - Istanbul Basaksehir : "Avec ces actes là, il faut quitter le terrain" réagit Denis Bouanga

Le match de Ligue des champions entre le PSG et le Basaksehir Istanbul a été interrompu à la 16e minute ce mardi soir et les joueurs sont rentrés au vestiaire. Réaction après un incident supposé raciste impliquant le quatrième arbitre de la rencontre envers un membre du staff du club stambouliote.

C'est une réaction inédite dans le monde du football. Ce mardi soir, à la 16e minute du match de Ligue des Champions entre le PSG et le Basaksehir Istanbul au Parc des Princes, les joueurs des deux équipes ont décidé de quitter le terrain après une suspicion de propos raciste de l'arbitre délégué, le Roumain Sebastian Coltescu, envers Achille Webo membre du staff du club stambouliote.

Je suis d'accord avec ce qu'ils (les joueurs) ont fait a expliqué ce mercredi Denis Bouanga. _Cela va montrer au monde du football que, avec ces actes là, il faut vraiment quitter le terrain et amener des sanctions à ces gestes là_. À chaque fois (en cas de propos racistes) je pense qu'il faudra s'arrêter. Il faut marquer le coup".

Le match a été reporté à ce mercredi soir (18h55). De nouveaux arbitres ont été désignés et une enquête a été ouverte par l'UEFA. Le manager général de l'AS Saint-Étienne Claude Puel attend d'ailleurs les résultats de cette enquête avant de se prononcer plus longuement sur cette affaire : "S'il est avéré qu'il y a eu des propos racistes oui je pense que c'est un bon comportement (quitter la pelouse). C'est ce qu'il fallait faire car ce sont des choses que l'on ne peut pas accepter. Avant de condamner les uns et les autres il faut laisser faire la "justice"."