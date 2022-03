PSG : "J'ai la rage, je ressens un certain mal être" avoue Mauricio Pochettino

C'est un entraîneur marqué avec la voix parfois chevrotante qui s'est exprimé en ce samedi après-midi. Mauricio Pochettino pour une fois n'a pas tenté de manier la langue de bois. L'entraîneur argentin du PSG n'a pas encore digéré la défaite et l'élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid.

D'ailleurs à 24heures du coup d'envoi face à Bordeaux en championnat (13h), l'entraîneur parisien a expliqué qu'il a "la rage" et veut que son équipe batte Bordeaux , lors de la 27e journée de Ligue 1, pour "défouler cette frustration" du gros échec européen.

"Très grande déception"

Casquette vissée sur la tête, le visage marqué par la fatigue, Mauricio Pochettino a commencé par donner des nouvelles de son équipe après la débâcle madrilène "Nous sommes très déçus, pas seulement nous, les joueurs, tous les membres du club. C'est une très grande déception, un gros coup dur. Les derniers jours ont été difficiles, et dans cette période on n'a pas beaucoup de repos pour retrouver de l'énergie. Mais nous avons une énorme responsabilité : terminer la saison de la meilleure manière. Nous devons remporter le titre."

"Difficile de dormir"

Dans un deuxième temps, le technicien parisien arrivé en janvier 201 au PSG a fendu l'armure. Un journaliste lui a simplement demandé comment il allait lui "Comment je me sens ? Très contrarié. Si on analyse les deux matches, ici à Paris tout le match (1-0) et sur les 60 premières minutes à Madrid (défaite 3-1), l'équipe a été supérieure. La façon dont on a perdu fait ch..., pardon pour le mot. _J'ai la rage, je ressens un certain mal être, c'est difficile de dormir la nuit, mais il faut assumer nos responsabilités, celle de continuer de penser au championnat_. Personnellement, mentalement je suis dans le processus de récupération. Cela ne signifie pas que je ne suis pas fort, je me sens prêt à lutter et relever ce défi."

Nous comprenons la déception des fans

Dimanche, l'ambiance au Parc des Princes s'annonce lourde. Les ultras demandent la démission de la direction du club. Les fans sont amers, l'après-midi va être chaude pour l'entraîneur dont beaucoup demande aussi la démission "L'ambiance demain (dimanche) sera celle que veulent nos fans, nous comprenons leur déception, ils ont le droit de manifester leurs sentiments."

Et le technicien d'ajouter aussi un message pour éviter que certains joueurs ne se fassent fustiger plus que d'autres lors du match de dimanche "Il ne faut pas les distinguer (Neymar, Mbappé et Messi des autres joueurs, NDLR), toute l'équipe souffre énormément. La motivation doit être là, chacun d'entre eux doit être à la disposition de l'équipe. Nous avons la possibilité de gagner le 10e titre en 50 ans d'histoire du club (52, NDLR), c'est suffisant comme motivation pour s'entraîner tous les jours et jouer avec la forme que demande cette compétition."