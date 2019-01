PSG - Thomas Tuchel : "J'ai le sentiment que Neymar est très heureux"

Paris, France

Même si Thomas Tuchel a avoué aujourd'hui que l'exercice des conférences de presse n'était "pas mes choses préférées mais ça fait partie de mon métier". L'entraîneur allemand donné des nouvelles de son groupe et son avis sur le match qui attend le PSG ce mercredi face )à Guingamp en quart de finale de Coupe de la ligue (21h05).

PSG - Un seul joueur forfait pour le 1/4 de finale de coupe de la ligue #CDL "Kimpembe est un peu blessé à l'aine." Thomas Tuchel #Fbsport#PSG#PSGEAG — France Bleu Paris (@francebleuparis) January 8, 2019

Dans quel état de forme avez-vous retrouvé les joueurs qui sont rentrés hier de vacances ?

"Edi, Marqui, Marco et Di Ma sont prêts. Mais je ne suis pas sûr qu'ils jouent contre Guingamp, qui n'est pas une équipe de cinquième division comme Pontivy mais une équipe de L1. Peut-être est-ce mieux de jouer avec les joueurs arrivés un peu plus tôt."

On a l'impression que Neymar est revenu très en forme. On le sent bien à Paris ?

"Il est revenu, pas à 100 % mais en bonne forme. Avec un bon état d’esprit. Je dois discuter avec lui. On doit ménager ses minutes. car avec Neymar, je dois prendre la responsabilité car lui veut toujours jouer. Après j'ai le sentiment que Neymar est très heureux. Il se sent bien ici, dans le vestiaire. Il fait beaucoup à l'entraînement. C'est un joueur-clé. Quand il joue avec la faim et un bon état d'esprit, c'est très bon pour nous. J’ai le sentiment qu’il veut montrer qu’il est capable d’être un leader pour le PSG, et c’est super pour nous. Car après ça, il est l’un des meilleurs joueurs du monde."

Est-ce que vous confirmez que Lassana Diarra négocie la rupture de son contrat avec le PSG ?

"On a cherché un numéro 6 pendant l’été mais on n’a pas trouvé. La situation avec Diarra n’est pas encore réglée à 100% avec le club mais il n’est pas avec nous à l’entraînement. On manque d’Adrien (Rabiot), on manque de Lass (Diarra), encore deux milieux ! Je suis un peu nerveux par rapport à ça ( le recrutement d’un milieu de terrain). Sans milieu de terrain, on ne peut pas gagner."

Vous attaquez avec votre groupe un marathon de matches ?

"Ce n’est pas un problème. On doit être préparé. Je n’ai jamais fait 17 matches en peu de semaines. Quand on est au PSG ce n’est jamais le moment de faire moins, c’est un grand défi. On doit accepter cette situation. On doit être intelligents avec les joueurs et les minutes pour être capable de gagner chaque match."