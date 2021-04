PSG : "Je le sens content de revenir au club" Pochettino évoque le retour de sélection de Kylian Mbappé

Question : à quoi reconnait-on la popularité d'un joueur de football dans une conférence de presse ?

Réponse : au nombre de questions que les journalistes posent à son sujet alors que le joueur n'est pas là...

Ce vendredi avant le match face à Lille, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG a eu le droit à trois questions sur Kylian Mbappé. L'international français a fait une sortie médiatique remarquée mercredi soir. Des réflexions au micro de RTL sur les critiques qu'il subit et sur une éventuelle prolongation. Dans un premier temps l'entraîneur a voulu balayé le sujet "_Je n'ai pas lu ce qu'a dit Kylian, je ne peux donc pas commenter ses propos"_.

Une première tentative pour botter en touche avant qu'un autre journaliste lui demande dans quel état d'esprit est revenu son prodige de sélection. Là, l'entraîneur parisien a bien voulu évoquer son joueur :

Kylian est arrivé jeudi avec un très bon état d’esprit et je le sens pareil aujourd'hui. Il s’est bien entraîné. Je le sens content de revenir au club et de se mettre à la disposition de l’équipe. On va gérer son temps de jeu selon la forme dans laquelle il est pour les deux mois de compétition qui arrivent. D'ailleurs on va faire ça pour toute l’équipe.