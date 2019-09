Vidéos - "Je ne peux pas aller voir Galatasaray - Paris sinon on me tue", affirme Pascal Nouma

Istanbul

Impossible de faire plus de trois pas sans une pause photo. C'est le quotidien de Pascal Nouma quand il se balade dans Istanbul. L'ancien attaquant du PSG nous a donné rendez-vous, ce samedi, dans "sa ville", à la veille du match entre Paris et le Galatasaray. Après avoir porté le maillot de Besiktas, rival de toujours des futurs adversaires des Parisiens, Pascal Nouma est devenu une vraie star dans son pays d'adoption.

Les demandes de selfie n'arrêtent jamais. © Radio France - Bruno Salomon

Du foot aux écrans

En à peine 40 matchs sous les couleurs du Besiktas, Pascal Nouma est devenu une légende en Turquie. Celui qui a été formé au PSG, où il a joué près de 90 rencontres entre 1991 et 1996, trouve une seconde carrière à l'écran. "Mon manager a vu du talent en moi et m'a donné un script en me disant, tu as une semaine pour apprendre et faire un film. J'ai essayé et aujourd'hui j'ai la chance de me dire que tout ce que je touche ça marche." Derrière il enchaîne au cinéma, au total il a joué dans huit films en Turquie, des téléfilms, des émissions de télé-réalité et fait de la pub.

Impossible pour lui d'aller au stade voir Galatasaray - PSG

Même s'il avait eu très envie d'aller au stade voir le match entre les Turc et Paris, Pascal Nouma ne peut pas pour des raisons de sécurité. Il ne peut s'afficher dans l'enceinte de l'ennemi de son ancien club du Besiktas.

Et malgré une ambiance bouillante dans le stade de Galatasaray, Pascal Nouma voit le PSG s'imposer. "Une victoire 2-0"

Il est fan de Verratti

Et quand on lui demande quel est son joueur Rouge et Bleu préféré, la réponse surprend. Pas d'attaquant, pas de buteur mais un petit Italien qui avale les kilomètres au milieu de terrain.

Son avis sur Neymar

Avant de laisser le plus turc des français, nous lui avons demandé ce qu'il pensait du feuilleton Neymar de cet été. "C'est un monstre, on fait tous des erreurs. Il connaît ses capacités, il a peur de personne et il va leur montrer sur le terrain."