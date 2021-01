PSG : "Je suis très content de ce qu’il fait et les buts vont arriver vite" Pochettino parle de Mbappé

On attend que Kylian Mbappé retrouve le sourire avec le PSG

Le meilleur buteur de Ligue 1 est en panne sèche en 2021. Auteur de 12 buts depuis le début du championnat, Kylian Mbappé n'a pas marqué depuis 3 matchs (2 en championnat et le Trophée des champions). Sans être mauvais dans le jeu, l'attaquant est en panne sèche depuis 280 minutes (*).

Le nouvel entraîneur du prodige français, Mauricio Pochettino, est venu à la rescousse de son joueur qui essuie quelques critiques en ce moment :

Je suis très content avec le rendement de Kylian. Lors du dernier match (face à Marseille) , il a fait beaucoup d’efforts pour l’équipe.

Pochettino a ensuite enchaîné en expliquant que "Kylian est un joueur très important pour nous. Comme toujours, on cherche toujours à améliorer les choses mais je suis heureux pour ses efforts et son implication contre l'OM. Il a joué 90 minutes lors des trois matchs et cela montre que je suis satisfait de son jeu."

Mbappé, remplaçant contre Angers ?

Depuis l'arrivée de Pochettino le 2 janvier dernier, Kylian Mbappé a joué tous les matchs. L'attaquant devrait peut-être souffler ? Pochettino pourrait être tenté de mettre sa star sur le banc face à Angers (21h, samedi), surtout qu'il y a de nombreux retour dans le groupe parisien dont Neymar qui peut prendre la place de Mbappé sur le flanc gauche de l'attaque du PSG.

Un peu boudeur sur le terrain et sur les réseaux sociaux, Mbappé a en tout cas tout le soutien de son entraîneur qui pour clore le sujet a souligné

Les gens attendent toujours de très grandes choses de lui mais je suis très content de ce qu'il fait, a encore indiqué l’entraîneur du club francilien. Les buts et les passes décisives vont arriver bientôt avec du temps.

Reste à savoir si celui qui négocie une prolongation de contrat avec le Paris-Saint-Germain apprécie ces bons mots d'un coach argentin soucieux pour sa pépite.

(*) Dernier but contre Strasbourg à la 80' minute de jeu, le 23 décembre dernier