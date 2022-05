PSG : Jean-Martial Ribes, directeur de la communication, s'en va

Après plusieurs semaines de silence, il se passe depuis 48 heures un nombre incalculable de choses au Paris-Saint-Germain. Kylian Mbappé a prolongé jusqu'en 2025, Leonardo a été démis de ses fonctions, Luis Campos est pressenti comme le nouveau directeur sportif et voilà qu'on apprend que le directeur de la communication s'en va du club.

Après plus de 5 ans à la tête de la direction de la communication du club et plus de 11 ans dans le football (en charge de la communication et de l’image de Nasser al-Khelaifi pour QSI), Jean-Martial Ribes a donné sa démission en mars dernier. Âgé de 55 ans, l'homme de communication va se lancer dans un nouveau projet chez LVMH début juin. Même si ce départ vient percuter l'actualité chargée de changement d'organigramme au PSG, ce départ est un choix personnel et non pas une éviction.

