PSG : Jesé file vers le Sporting Portugal

Dans les derniers instants du mercato, le PSG a libéré Jesé. L'attaquant espagnol file au Sporting Portugal pour un prêt d'un an avec option d'achat.

La situation semblait bien trop compliquée pour espérer grignoter quelques minutes de jeu. L'attaquant du PSG, Jesé, prend finalement la direction du Sporting Portugal. L'espagnol s'est engagé pour un an avec le club lisboète. Il a signé, ce lundi soir, un prêt avec option d'achat. La concurrence Rouge et Bleu était déjà très haute, mais avec l'arrivée de Mauro Icardi, ses chances de porter le maillot parisien se sont totalement envolées.

Ces trois dernières saisons, le joueur formé au Real Madrid, âgé de 26 ans, avait été prêté successivement à l’Union Deportiva Las Palmas (ESP, janvier-juin 2017), à Stoke City (ANG, 2017-2018) et au Betis Séville (janvier-juin 2019). Sous le maillot Rouge et Bleu, l’Espagnol a remporté 1 Coupe de la Ligue (2017) et 1 Trophée des champions (2017).