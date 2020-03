PSG : jouer à Strasbourg "n'est pas dangereux pour Neymar", estime Thomas Tuchel

On ne change pas une équipe qui gagne ! Proverbe cher à Thomas Tuchel, à seulement quatre jours de la réception de Dortmund en Ligue des champions. Paris reste sur trois succès de rang depuis la défaite en Allemagne. Pour peaufiner la préparation, l’entraîneur parisien, va s'appuyer sur ses cadres face à Strasbourg, ce samedi, pour la 28e journée de Ligue 1.

Peu de changement par rapport à Lyon ?

"J'ai l'impression que ce n'est pas nécessaire de faire trop de changement", a expliqué le coach Rouge et Bleu avant le déplacement en Alsace. "Les joueurs sont dans un bon moment, ils ont montré une mentalité et un résultat incroyable contre Lyon, on a confiance", assure le technicien. Keylor Navas, Marquinhos, Kylian Mbappé, colonne vertébrale du PSG, devraient fouler la pelouse Alsacienne. Tout comme Angel Di Maria, préservé en Coupe de France, mais "il était sur le banc et pouvait entrer".

Neymar retrouve Strasbourg

Peu de raison aussi de remettre Neymar sous cloche estime Thomas Tuchel. "Ce n'est pas dangereux, c'est un match de foot et on ne peut pas protéger tous nos joueurs, mais s'il est prêt, il va jouer." Dans ces conditions, les fans du PSG vont croiser les doigts pour éviter les blessures. La saison dernière, c'est face à Strasbourg que Paris perd Neymar. Le Brésilien avait ensuite manqué les 8e de finale de Ligue des champions.