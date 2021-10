PSG : Juan Bernat, un retour à la compétition qui fait plaisir

Ce vendredi, le Parc des princes s'est levé d'un seul homme pour saluer le retour à la compétition de Juan Bernat. Après 13 mois sans jouer à cause d'une rupture du ligament croisé du genou gauche, le latéral espagnol a joué ses premières minutes face à Angers.

Son cri de douleur au moment de sa blessure le 16 septembre 2020 n'est plus qu'un lointain souvenir. Désormais, on retiendra la magnifique ovation du Parc des princes pour applaudir le retour à la compétition de Juan Bernat.

Ce vendredi à la 63ème minute du match PSG - Angers, Juan Bernat a remplacé Abdou Diallo. Le Latéral gauche, après avoir tapé dans la main de son coéquipier, a foncé vers son couloir gauche pendant que les supporters scandaient son nom "je suis tellement heureux de l’accueil des supporters. Ils ont même chanté mon nom. J’attendais vraiment cela. C’est un jour que je ne vais pas oublier." a expliqué le joueur à notre micro.

Pendant un an et trente jours, Juan Bernat a traversé de nombreuses épreuves avant de revenir à la compétition. Son genou gauche a été difficile à soigner, à réathlétiser mais l'international s'est accroché et a fait un énorme travail pour revenir dans le groupe.

"Il m’avait l’air en jambes quand même"

Ce retour fait plaisir et surtout il apporte au PSG, une solution supplémentaire au poste de latéral gauche. Nuno Mendes arrivé le dernier jour du mercato semble être le n°1 au poste mais le retour à la compétition de Juan Bernat peut rebattre les cartes. Mais attention, pour notre consultant Eric Rabesandratana, Bernat a encore du chemin à parcourir "Je suis très content que Juan Bernat retrouve le terrain." et d'enchaîner "sur cette rencontre, il m’avait l’air en jambes quand même. Dans l’esprit, quand vous vous êtes arrêté pendant très longtemps, vous avez à-peu-près le même temps pour retrouver toutes les sensations et être à 100% de vos possibilités. Il va donc avoir besoin de temps, mais il a plutôt été intéressant."

Ses coéquipiers très heureux de ce retour

Sur Instagram, le PSG a publié une photo pour saluer ce retour de Juan Bernat (photo juste avant de fouler la pelouse). Ensuite à la fin de la rencontre se sont les coéquipiers de Juan Bernat qui ont applaudit le retour du latéral gauche sur les réseaux sociaux à l'image d'Ander Herrera qui a posté "Je suis tellement content de te revoir sur un terrain" et Rafinha de souligner "Vous ne savez pas à quel point je suis heureux pour lui. Lui seul sait ce qu'il a vécu et combattu pour que ce retour arrive. Félicitations frère !"