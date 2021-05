PSG : Julian Draxler prolonge son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024

C'est un dossier de prolongation que Leonardo avait dévoilé sur l'antenne de France Bleu Paris fin février dernier. Le PSG souhaitait prolonger son milieu de terrain Julian Draxler. En fin de contrat en juin, l'international allemand a décidé de finalement continuer l'aventure avec Paris pour une durée de trois ans. Le contrat a été signé ce lundi et l'officialisation va se faire dans les heures à venir.

Malgré une saison en demi-teinte et une attitude parfois nonchalante sur le terrain, l'international allemand a tapé dans l'oeil de Mauricio Pochettino. À 27ans et après 174 matchs au PSG, l'ancien joueur de Schalke 04 (All) a consenti de baisser son salaire pour rester à Paris.