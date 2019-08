PSG : Kevin Trapp retourne à Francfort

Paris, France

Le club de la capitale libère l'un de ses gardiens. Le portier allemand de 29 ans, Kevin Trapp, est transféré définitivement à l'Eintracht Francfort, où il a évolué entre 2012 et 2015. "De nouveau à la maison", peut-on lire sur le compte officiel de l'équipe allemande.

De retour d'un prêt outre-Rhin, dans ce même club, où il à joué 43 matchs la saison dernière, il n'aura passé qu'une partie de l'été sous les couleurs parisiennes. Le temps de disputer deux fois une mi-temps avec ses coéquipiers, lors des premiers matches de préparation du PSG fin juillet en Allemagne, face à Dresde puis contre Nuremberg. Kevin Trapp avait été titularisé pour le dernier amical face à Sydney.

Vers une nouvelle recrue dans la cage du PSG ?

À l'arrivée de son compatriote, Thomas Tuchel, sur le banc Rouge et Bleu, Kevin Trapp avait été relégué en troisième position dans la hiérarchie des gardiens, derrière Areola et Buffon. Une place qui avait précipité son départ à Francfort. Ce transfert de Kevin Trapp pourrait bien rimer avec une nouvelle arrivée dans les buts du PSG. Le club peut compter sur Alphonse Areola et Marcin Bulka, récupéré libre au début du mois en provenance de Chelsea. Le jeune polonais de 19 ans a le profil d'un numéro 3.

À 18 ans, Garissone Innocent, a lui, signé son premier contrat pro l'an passé avec le club de la capitale, un peu juste pour espérer une place dans l'équipe première. Alors qui pour assurer la doublure de l'international français ou pour lui piquer sa place ? Le mercato est ouvert jusqu'au 2 septembre.