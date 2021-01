PSG - OM : "Gagner en jouant au football" annonce Keylor Navas avant le Trophée des champions

Certains estiment que le PSG - OM version Trophée des champions n' a pas beaucoup de saveur. Mais à Paris, on dirait bien que la rencontre de mercredi à Lens est prise très au sérieux.

La venue de Keylor Navas en conférence de presse à la veille d'un match est un vrai signe. Le rempart parisien ne parle pas souvent. Lui qui est l'un des tauliers du vestiaire est venu rappeler l'importance de cette rencontre et surtout que Paris a retenu la leçon après le match du championnat (13 septembre 2020).

"Nous sommes prêts !"

Le dimanche 13 septembre, outre la défaite 1-0, le PSG et l'OM ont surtout proposé une prestation d'une rare médiocrité. Insultes, coups bas, bagarre, tout y est passé dans ce match qui a vu des garçons comme Neymar et Kurzawa expulsés et un joueur comme Di Maria suspendu après un crachat sur adversaire. Ce match, Keylor Navas l'a joué et il l'assure le PSG n'aura pas la même attitude mercredi

Nous sommes prêts ! Notre état d'esprit c'est de gagner en jouant au football. On ne doit pas commettre les mêmes erreurs.

En grande forme depuis le début de la saison, Keylor Navas sera l'une des clefs de ce 99e classique de l'histoire "Nous sommes tranquilles avant cette finale, positifs, nous travaillons. Nous ne parlons pas de revanche par rapport au premier match. Nous voulons gagner et c’est le plus important pour mercredi."

Pour cette rencontre où il sera titulaire, Keylor Navas pourrait être exaucé. Lors de sa conférence de presse, le gardien a souhaité le retour d'un coéquipier au plus vite "On a envie que Neymar soit sur le terrain". Le PSG a annoncé dans la foulée que le Brésilien était disponible pour cette rencontre si importante aux yeux des supporteurs.

PSG - OM à Lens 21h, le Trophée des champions est à suivre en intégralité sur France Bleu paris avec Miguel Derennes, Eric Rabesandratana et Bruno Salomon.