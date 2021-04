PSG - Keylor Navas prolongé jusqu'en 2024 !

Quand on a dans son effectif le meilleur gardien du monde (un des meilleurs, diront les plus sceptiques), on le garde ! Le Paris Saint-Germain a annoncé ce lundi 26 avril que Keylor Navas, son portier costaricien, resterait jusqu'en juin 2024 au club. Son contrat a été prolongé d'un an, à deux jours de la demi-finale aller de Ligue des Champions du PSG face à Manchester City, de quoi réjouir les supporters. Car Paris doit beaucoup à "San Keylor", comme il est surnommé, notamment avec ses 10 arrêts en quart de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Un véritable mur, très vif sur sa ligne de but et très souvent bien placé lors de ses interventions.

Je suis très heureux de prolonger le contrat de Keylor Navas. C’est le plus grand gardien du monde. Il inspire une grande confiance à l’équipe et nos fans l’adorent - Nasser Al-Khelaïfi

Keylor Navas, portier de 34 ans, est arrivé au Paris Saint-Germain en septembre 2019 en provenance du Real Madrid, pour seulement 15 millions d'euros. Le gardien possède des statistiques impressionnantes : sur les sept dernières années, il est le gardien ayant arrêté la plus grande proportion de tirs adverses en coupe d'Europe. Il est tout simplement invaincu en Ligue des Champions dans un match aller-retour, de quoi évidemment rassurer les fans du PSG avant la confrontation contre les britanniques de Manchester City. Keylor Navas a déjà remporté trois fois la coupe aux grandes oreilles, il espère donc amener le Paris Saint-Germain jusqu'au graal d'ici la fin de son contrat. En revanche, nous n'avons toujours pas nouvelles des prolongations de contrat de Neymar Jr ou de Kylian Mbappé.

Sur les réseaux sociaux, les réactions des supporters, toutes positives, ne se sont pas fait attendre.

