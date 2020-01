PSG : Kurzawa et Cavani restent à Paris pour gérer leur avenir

Paris, France

Ça bouge du côté du Paris Saint-Germain à sept jours de la fin du mercato. Layvin Kurzawa et Edinson Cavani ne seront pas du voyage à Lille, ce dimanche, pour la 21e journée de Ligue 1. Pas de pépins techniques pour les deux hommes, mais une situation contractuelle à clarifier selon l'entraîneur Thomas Tuchel. "Il y a des échanges entre des clubs et Layvin, il est notre joueur, mais la situation n'est pas claire et pour ça nous avons pris la décision de ne pas le prendre avec le groupe pour qu'il puisse réfléchir, pour gérer des choses", a précisé l'entraîneur parisien.

Une gestion proche du cas Neymar

Même constat pour Edinson Cavani, l’Uruguayen veut partir et il est très courtisé par l'Atletico de Madrid. "C'est un peu pareil pour Edi, il s'est entraîné avec nous, pas de problème, mais la situation avec l'autre club n'est pas claire et pour ça il n'est pas disponible" pour jouer à Lille, a expliqué le coach Rouge et Bleu. Une gestion qui rappelle celle du mercato estival autour de Neymar et de son vrai-faux départ pour Barcelone. Le Brésilien n'a pas évolué avec Paris avant la fin de la période des transferts cet été.