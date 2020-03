PSG : Kylian Mbappé encore absent à l'entraînement

Au moment de rentrer sur la pelouse du Camps des Loges, ce mardi, il ne manquait qu'un seul joueur parisien. Kylian Mbappé, a raté un second entraînement collectif de suite après son absence de lundi. Le numéro 7 Rouge et Bleu souffre d'une angine qu'il écarte pour le moment des pelouses. La course contre la montre en vue du 8e de finale retour de Ligue des champions, ce mercredi, face à Dortmund, s'accélère pour l'attaquant tricolore. Il lui reste un peu plus de 24h00 pour se remettre, mais dans ces conditions, pas sûr qu'il soit à 100% pour la venue des Allemands.