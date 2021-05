PSG : Kylian Mbappé sacré meilleur joueur de la Ligue 1, Diani meilleure joueuse de la D1

Mbappé a été préféré à Ben Yedder, Memphis Depay, Neymar et Yilmaz.

Kadidiatou Diani et Kylian Mbappé, les deux attaquants du Paris-Saint-Germain ont été sacrés meilleurs joueurs de la Ligue 1 et de la première division féminine ce dimanche par l'UNFP (l'union nationale des footballeurs professionnels).

Diani a été préférée à ses partenaires Marie-Antoinette Katoto et Grace Geyoro, ainsi qu'à la Lyonnaise Delphine Cascarino et la Bordelaise Khadija Shaw. L'internationale française, auteure de 13 buts et 9 passes décisives cette saison, succède à Dzsenifer Marozsan (OL), triple tenante du titre aux traditionnels Trophées UNFP.

Celui-là, on ne le présente plus. L'international français du PSG Kylian Mbappé, décisif à 33 reprises cette saison en Ligue 1, a été préféré à Ben Yedder, Memphis Depay, Neymar et Yilmaz.