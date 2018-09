Paris, France

Et si finalement, Kylian Mbappé écopait de plus de matchs de suspension ? France Bleu Paris s'est fait confirmer l'information du journal l'équipe. L'attaquant parisien va en effet repasser devant une commission pour son geste d'énervement contre Téji Savanier, le Nîmois qui avait tenté de le découper en fin de rencontre, le 1er septembre dernier. Dans un premier temps, Kylian Mbappé a été suspendu pour trois rencontres mais comme Savanier (via son club) vient de faire appel, la suspension pourrait être revue à la hausse par la commission d'appel de la FFF.

Ce jeudi, selon le journal l'Equipe, le milieu nîmois condamné à cinq matches ferme de suspension a envoyé sa notification d'appel (via son club) et il sera donc rejugé. Dans ce cas précis, les statuts de la FFF sont très clairs : un appel d'une des deux parties implique que tout le monde soit rejugé par la commission d'appel. Le site Foot Mercato précise de son côté que la commission d'appel se réunira sur ce dossier le 20 septembre prochain.