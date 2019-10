PSG : Kylian Mbappé va manquer la réception d'Angers

Paris, France

"Ce n'est pas une rechute, c'est une réaction entre sa cicatrice et le nerf", a indiqué, ce vendredi, Thomas Tuchel en conférence de presse d'avant-match. L'entraîneur allemand va devoir se passer de son numéro 7, ce samedi, pour la réception d'Angers. Kylian Mbappé avait signé son retour face à Bordeaux après cinq semaines d'absence. Le Parisien a également joué 30 minutes, mercredi, en Turquie, face à Galatasaray où il a ressenti une gêne dès son entrée en jeu. "On doit avoir un peu de temps pour traiter la cicatrice", a expliqué l’entraîneur allemand du PSG.

Une surprenante affiche de haut de tableau

La pépite parisienne va donc manquer la rencontre entre le leader parisien et son dauphin angevin. Le SCO d'Angers n'est qu'à deux points des Rouge et Bleu. Les joueurs de Stéphane Moulin ont réalisé un début de saison canon avec des succès notamment face à Bordeaux, Saint-Etienne et Toulouse.

Avec 16 buts, Angers est la meilleure attaque de Ligue 1. "Ils sont très forts en contre-attaque, ils sont très dangereux et marquent beaucoup de buts en fin de match", analyse Thomas Tuchel. "On doit être très concentré, mais nous sommes capable et c'est absolument nécessaire de jouer concentré, sérieux et avec de l'intensité".