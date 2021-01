Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur du PSG, rebondit à Chelsea (Ang)

Dès le mois de décembre 2020, le nom de Thomas Tuchel circulait déjà dans les coursives de Stamford Bridge le stade mythique du Chelsea FC. Quelques semaines plus tard, l'entraîneur allemand va vraiment diriger les blues de Londres. Actuellement 9e de Premier League anglaise, Chelsea a limogé Franck Lampard et officialisé dans la foulée la signature de l'ancien technicien du PSG. Le contrat est de 18 mois avec une possible prolongation à la clef.

Pour rappel, Thomas Tuchel a été licencié du PSG le 24 décembre dernier. Un mois après il repart pour un nouveau projet et retrouve dans le même temps l'ancien capitaine du PSG, Thiago Silva. Les deux hommes pourront évoquer le bon vieux temps et parler de Leonardo le directeur sportif du PSG avec qui il sont partis tous les deux fâchés.