PSG : l'art de gérer les blessures

Paris, France

Au PSG, on appelle ça le "management du risque". À une semaine du choc face à Dortmund, en Ligue des champions, le club de la capitale doit jongler avec les bobos de certains joueurs pour éviter les blessures graves. Des précautions qui obligent Thomas Tuchel à laisser souffler ses cadres, ce mercredi, face à Dijon en quart de finale de Coupe de France.

Neymar incertain, Verratti, Marquinhos et Kimpembe au repos

Les côtes de Neymar inquiètent, pas de problème, le Brésilien pourrait être ménagé. Marquinhos trop juste pour jouer face à Dijon, restera à la maison. Tout comme Marco Verratti et Presnel Kimpembe, victimes d'un coup le week-end dernier. Des petites alertes sous surveillance médicale, mais au final Thomas Tuchel doit se glisser dans la peau d'un expert en assurance. Pour l'entraîneur parisien, le calcul est vite fait quand dans la balance se trouve un huitième de Ligue des champions et un quart de finale de Coupe de France.

Dijon tombe rarement à Gaston-Gérard

C'est donc encore un PSG diminué qui se présente sur la pelouse de Dijon. La pelouse de Gaston-Gérard reste un mauvais souvenir pour les Parisiens qui s'étaient inclinés à Dijon, en championnat, début novembre. Depuis les footballeurs de la capitale ont enchaîné 21 rencontres sans revers. "J'attends un match très physique avec beaucoup de ballon long et beaucoup de combat. Dijon a perdu seulement deux matchs à domicile, mais on a 120 minutes pour gagner et on veut gagner", a expliqué Thomas Tuchel.