PSG : "L'équipe est prête" pour Dortmund, affirme Leonardo

Leonardo sait faire passer des messages et après le succès du PSG face à Lyon, ce dimanche, le directeur sportif du club de la capitale avait bien un message à faire passer. "L'équipe est prête" pour affronter Dortmund a déclaré le Brésilien au micro de nos confrères de Canal +. L'occasion pour lui aussi d'enlever un peu de pression à ses joueurs avant ce grand rendez-vous. "On ne joue pas la vie ou la mort face au Borussia Dortmund, on joue la Ligue des champions, on joue un match de football, après si on gagne, c'est bien. On est tranquille. Le PSG doit avoir envie de jouer les huitièmes, les quarts, les demis et qui sait, un jour la gagner."

Avant de soulever la coupe aux grandes oreilles, il faudra déjà sortir du piège allemand. Rendez-vous le 18 février pour vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris ce très attendu Dortmund - PSG.