PSG : Enfin le vrai début de saison pour Mauro Icardi ?

On vous parle d'un temps que les moins de un an ne peuvent pas connaître. Le temps où Mauro Icardi enflammait la Ligue 1 avec des statistiques alléchantes : 12 buts en 20 matchs de L1 pour sa première saison avec le PSG. Mais ça, c'était avant la crise sanitaire avant que l'on perde la trace sportive de Mauro Icardi. Le buteur argentin, acheté début juin 50 millions d'euros, a traîné une méforme peu rassurante. Ce samedi, Icardi va sûrement signer son retour dans le groupe parisien pour affronter Brest (21h).

2020 : année sportive horriblis

Mis à part quelques matches entre janvier et février, Mauro Icardi a vécu une année 2020 assez catastrophique. Entre le premier confinement, un retour à la compétition hors forme qui lui a fait rater le "final 8" de la Ligue des Champions, la Covid et des problèmes aux adducteurs, Icardi a clairement passé 6 mois dans la tourmente.

Et finalement le symbole de cette année à oublier pour l'Argentin a eu lieu le 28 novembre dernier face à Bordeaux, match où Icardi entre en jeu et se blesse aux adducteurs 5 minutes plus tard. Une sortie qui a vu une partie des fans du PSG railler et critiquer celui qui aime passer son temps libre à faire du cheval et manger de la viande grillée comme l'attestent ses réseaux sociaux.

Sous la pression de Moise Kean

Avec seulement 5 apparitions pour 2 petits buts cette saison, Mauro Icardi a vu aussi les observateurs ne plus s'intéresser à son cas. Il faut dire que son remplaçant Moise Kean a fait forte impression en Ligue 1 et Ligue des champions. Prêté au PSG par Everton, l'italien est régulier et performant. Kean n'est finalement pas une doublure et met clairement la pression sur Icardi. D'ailleurs l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino n'est pas pressé de trancher et d'annoncer le nom du titulaire indiscutable à la pointe de son attaque

" La concurrence est toujours grande dans un groupe comme Paris et c'est très bien. Avoir des joueurs comme Moise et Mauro c'est toujours bienvenu. Ça aide à élever le niveau de chacun. Moïse est en forme. Mauro revient de blessure. On verra quel choix on fait."

Icardi est prévenu, il va devoir se faire violence pour retrouver une place de titulaire dans le 11 parisien. Mais à la vue de sa ligne retrouvée après quelques jours de vacances et de son engagement sur les derniers entraînements, on est en droit de croire à la résurrection de ce buteur hors-pair.